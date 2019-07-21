Нове підвищення пенсій: скільки роздадуть українцям

В Україні в грудні 2019-го мінімальну пенсію підвищать з 1564 до 1638 грн. А вже в березні 2020-го очікується більш відчутне підвищення.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Орієнтовно в березні 2020-го, коли Пенсійний фонд та інші відомства зберуть дані по інфляції і середній зарплаті, пенсії українців знову перерахують. Розмір надбавки буде індивідуальним. Розрахунковий розмір виплати (без урахування надбавок) збільшать на певний відсоток. Цей відсоток порахують як суму половини інфляції за 2019-й і половини від зростання середньої зарплати.

Також очікується і збільшення в зв'язку з перерахунком прожиткового мінімуму. Вона торкнеться трьох груп: тих, хто отримує мінімум; тих, хто отримує максимум (10 мінімальних пенсій) і тих, хто має стаж вище норми.

Як саме перерахують прожитковий мінімум в 2020-му – буде відомо вже після прийняття бюджету новим складом парламенту. Однак, нововведення очікується і в цьому році. У грудні 2019 го мінімальну пенсію підвищать на 74 грн (максимальну – на 740 грн). Так, якщо на даний момент українці отримують не менше 1564 грн, то з 1 грудня – 1638 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні з 1 січня значно підвищили пенсії майже 500 тис. військових пенсіонерів. Крім того, ще приблизно 2 млн українців отримають надбавку у зв'язку зі зростанням мінімалки.

У 2019 році виплати підвищать приблизно на 25% від отриманої надбавки. Також в Україні перерахують пенсії українцям із великим стажем. Вони, згідно із законом, мають право на виплату в розмірі не менше 40% від мінімальної зарплати. У 2018 році це 1489 гривень, а з 1 січня 2019-го – 1669 гривень. Тобто майже на 180 гривень більше.

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