Нова зарплата Коболєва: в Кабміні прийняли рішення щодо "Нафтогазу"

Кабінет міністрів продовжить контракт із правлінням НАК "Нафтогаз" на 1 рік. Водночас заробітні плати керівництва, в тому числі голови правління Андрія Коболєва, знизять удвічі, а премії скасують.

Про це 20 березня на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Так, за словами прем'єра, наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала уряду продовжити контракт, Кабмін погодився на такий крок за трьох умов: до 2020-го розділити "Нафтогаз" (відокремити оператора газотранспортної системи), збільшити видобуток газу і знизити вдвічі заробітні плати керівництва НАК.

"Заробітна плата, зарплата, а не повна нагорода, повинна бути в два рази меншою, ніж є сьогодні. Без премій і винагород. Ми, уряд, приймемо рішення продовжити контракт із керівництвом компанії на рік", – пояснив прем'єр.

Андрій Коболєв "Нафтогаз"

Конкурс на нове керівництво "Нафтогазу" проведуть 20 березня 2020 року. У той же час щокварталу компанія повинна буде звітувати перед Кабміном, і якщо поставлені цілі щодо поділу "Нафтогазу", збільшення обсягів видобутку не буде вжито, контракт розірвуть передчасно.

Зазначимо, що за інформацією OBOZREVATEL щомісячна заробітна плата Андрія Коболєва становить понад два мільйони гривень (без урахування премій та інших бонусів). Керівництво "Нафтогазу" розмір своїх заробітних плат озвучувати відмовляється.

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