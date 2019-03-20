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Нова зарплата Коболєва: в Кабміні прийняли рішення щодо "Нафтогазу"

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Кабінет міністрів продовжить контракт із правлінням НАК "Нафтогаз" на 1 рік. Водночас заробітні плати керівництва, в тому числі голови правління Андрія Коболєва, знизять удвічі, а премії скасують.

Про це 20 березня на засіданні Кабміну заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Так, за словами прем'єра, наглядова рада "Нафтогазу" рекомендувала уряду продовжити контракт, Кабмін погодився на такий крок за трьох умов: до 2020-го розділити "Нафтогаз" (відокремити оператора газотранспортної системи), збільшити видобуток газу і знизити вдвічі заробітні плати керівництва НАК.

"Заробітна плата, зарплата, а не повна нагорода, повинна бути в два рази меншою, ніж є сьогодні. Без премій і винагород. Ми, уряд, приймемо рішення продовжити контракт із керівництвом компанії на рік", – пояснив прем'єр.

Андрій Коболєв

Андрій Коболєв

"Нафтогаз"

Новини
Зміна голови "Нафтогазу": Коболєв різко відповів на "відсторонення"

Конкурс на нове керівництво "Нафтогазу" проведуть 20 березня 2020 року. У той же час щокварталу компанія повинна буде звітувати перед Кабміном, і якщо поставлені цілі щодо поділу "Нафтогазу", збільшення обсягів видобутку не буде вжито, контракт розірвуть передчасно.

Зазначимо, що за інформацією OBOZREVATEL щомісячна заробітна плата Андрія Коболєва становить понад два мільйони гривень (без урахування премій та інших бонусів). Керівництво "Нафтогазу" розмір своїх заробітних плат озвучувати відмовляється.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
План дій Кабміну
Місце
Україна
Теги
Нафтогаз Українизарплата лікаря
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Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
Нафтогаз,вы охуели?
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Всегда гордился что украинец. Никогда не стеснялся. А последние три года стыжусь. Кто угодно,но не украинец. Позор, ганьба и тд
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
А мы,быдло хохляцкое,должны платить за газ и прочее по сверхзавышеных тарифах,пока ублюдочная власть платит гейропейские зп всяким тварям. Хотя это не зп европы,ведь сказали что там в 4 раза ниже. С другой стороны где те, кто там на майдане стоял? Или вы за такое стояли? Тогда спасибо и нехай щастить. Заслужили. Ваш перзидент подарит вам дюшеску. Уряяяя
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