Нова схема "СН": як людина Хомутинніка допомагає збирати "данину" з бізнесу

Фракція "Слуга народу" у Раді проголосувала за законопроєкт нардепа Данила Гетьманцева, що передбачає введення обов'язкової реєстрації розрахункових операцій (РРО) для фізосіб-підприємців на єдиному податку. Метою парламентаря може бути не легалізація бізнесу, як це офіційно заявляється, а заробіток на поборах разом зі своїм давнім партнером – екснардепом Віталієм Хомутинніком.

Схему з РРО запустили ще за міністра доходів і зборів часів Януковича Олександра Клименка. Зараз нові правила дозволять суттєво збільшити масштаби.

Про те, хто і як бере плату "за повітря" і за що бізнес платить Хомутинніку – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Як працює схема:

бізнес, який користується РРО, зобов'язаний платити 1 грн в день нібито за інформаційний еквайринг;

гроші передають не безпосередньо податківцям, а стороннім фірмам;

дозвіл займатися еквайрингом видали двом пов'язаним із оточенням Януковича і Віталієм Хомутинніком компаніям;

щомісяця за рахунок прихованих поборів підприємці платять десятки мільйонів гривень;

Гетьманцев своїм законом зобов'яже встановлювати РРО практично всіх бізнесменів, і кожному з них доведеться віддавати "данину".

Як заробляє на РРО

Данило Гетьманцев разом зі своїм партнером Віталієм Хомутинніком, судячи з усього, згадали про схему, що існує вже давно, і вирішили її масштабувати. Так, ще у 2013-му змінили правила роботи з РРО. Бізнес зобов'язали платити за обслуговування і окремо 1 грн в день – за так званий інформаційний еквайринг. Простими словами, ці гроші підприємці платять за передачу інформації податківцям про те, що операція відбулася. Але платять сторонній компанії ...

Чому саме одна гривня – невідомо. Більше того, сама передача інформації могла б відбуватися і без посередників. Однак на той час голова НБУ Сергій Арбузов і профільний міністр Олександр Клименко ухвалили інше рішення.

У 2013-му про згадану схему писала ціла низка ЗМІ, однак ці медійні одкровення на ситуацію не вплинули: для бізнесу побори в 1 грн/день видався несуттєвим, а правоохоронці просто заплющили очі на те, що кілька компаній, за даними журналістів, пов'язаних із Арбузовим і Клименком, збирають мільйони гривень на РРО.

Одна гривня – сума мізерна. Але тільки не в тому випадку, коли щодня стільки платять сотні тисяч бізнесменів. У підсумку ці гривні складають сотні мільйонів на рік. Так, тільки "Укркарт" за 2017-й зібрав 60 млн грн, а "Інтерплат", який володіє значно більшою частиною ринку – ще вищу суму.

Хомутиннік і ко: хто стоїть за компаніями

Спочатку ліцензії на "інформаційний еквайринг" отримали всього дві компанії: "Укркарт" і "Інтерплат". У підсумку команда Януковича зобов'язала підприємців платити по гривні за ту послугу, без якої легко можна було б обійтися.

"Укркарт". Компанія належить ексголові "Партії регіонів" у Київраді Олексію Омельяненку. Він широковідомий завдяки своїм схемам в Укргазбанку, де був одним із керівників. Зараз правоохоронці закидають йому крадіжку 100 млн грн. Зв'язок із владою за Януковича дозволив йому не лише проводити махінації у фінустанові, а й збирати мільйони гривень із підприємців.

"Інтерплат". На цій фірмі заробляють, судячи з усього, колишній партнер Клименка та Арбузова: екснардеп Віталій Хомутиннік (партнер олігарха Павла Фукса). "Хомут" (як його називають колеги по ВР) у зазначеній схемі, очевидно, бере участь за допомогою Іллі Серікова, засновника "Інтерплата" і великого виробника касових апаратів "Юнісістем".

Про зв'язок Хомутинніка із Серіковим говорять всі учасники ринку. Більше того, їхні відносини можна простежити і юридично – через низку партнерських проєктів і "Каскад-Інвест" (належить екснардепу).

При чому тут Гетманцев?

Після ухвалення законопроєкту №1073 кількість підприємців, які зобов'язані використовувати з РРО, значно зросте. Без реєстратора зможуть тільки ті ФОПники, які не використовують працю найнятого робітника і заробляють до 300 тис. грн на рік

Тобто ФОП на другий і третій групі єдиного податку будуть змушені вести облік. Виняток становитимуть лише єдинники на першій групі. На прохання OBOZREVATEL аналітики Youcontrol підрахували, що наразі в Україні на другий групі єдиного податку оформлені 198 тис. підприємців, а на третій – 589 тисяч. Тобто вже незабаром з'являться сотні тисяч нових платників "данини".

Фактично, якщо закон Гетьманцева почне діяти, Хомутинніка збагачуватимуть навіть малозабезпечені верстви бізнесу – "єдинники", вони щороку віддаватимуть пов'язаним із Хомутинніком компаніям десятки і сотні мільйонів гривень.

Сам Гетьманцев – власник корпоративних прав та один зі співзасновників компанії "М.С.Л". Оператора лотерей також обслуговує його юридична фірма Jurimex. Гетьманцев у інтерв'ю фактично зізнався, що лотерейний оператор довгі роки працював у "тіні". "Частково, можливо, в тіні, частково з використанням схем, розроблених юристами, до речі, абсолютно легальних", – сказав він у відповідь на пряме запитання журналіста. Тобто його ж компанія розробила схеми ухилення від сплати податків для лотерейного оператора. Тут і простежується його зв'язок із екснардепом.

Непублічно частку в компанії має і голова групи "Відродження" Віталій Хомутиннік. Його тесть – Віктор Сопельник – раніше був віцепрезидентом "М.С.Л.". Президентом "М.С.Л." нині є Георгій Ложенко, який, з чуток, вважається людиною Хомутинніка. Тож не дивно, що партнерка Гетьманцева, співзасновниця Jurimex Олена Полосенко – родичка Ложенка. Це також свідчить про те, що один із членів команди Зеленського працює у системі координат одіозного ексрегіонала.

Віталій Хомутиннік ipne.ws

У 2015 році "М.С.Л." потрапила до санкційного списку через інформацію про зв'язок із російським капіталом. Формулювання РНБО: створення загроз нацбезпеці і фінансування тероризму. Тоді "М.С.Л." ініціювала кримінальне провадження, щоб СБУ перевірила її на причетність до тероризму. Однак провадження закрите – фінансування тероризму не доведено.

Тож цілком можливо, що завдяки зв'язкам з "М.С.Л" Хомутиннік має вплив на Гетьманцева, а той зі свого боку під виглядом добрих намірів може дозволити своєму ж фактично партнеру десятки мільйонів гривень, збираючи з підприємців приховану данину.

OBOZREVATEL і раніше писав, що одіозного нардепа найперше цікавитиме податкова політика у парламенті. Використовуючи тіньові схеми, він вже не вперше віднаходить способи незаконного заробітку. Тепер же на роль представника "Хомута" поставили Данила Гетьманцева. Але якщо раніше про наслідки їхнього порочного зв'язку можна було тільки міркувати, зараз їх можна легко простежити.

Введення РРО для всіх – правильна ініціатива. Але замість того, щоб збирати побори, можна всього лише безпосередньо зв'язатися з системою ДФС і скасувати "еквайринг". Або ж замість 1 грн в день, наприклад, брати 10 коп. і дозволити надавати послуги всім українським банкам, а не обраним компаніям.

До речі, так само створили прокладку, яка збирала гроші з нотаріусів за реєстрацію оцінки нерухомості. Так, Фонд держмайна видав чотирьом пов'язаним між собою фірмам право брати будь-яку суму за те, щоб переслати документ про оцінку нерухомості в базу і повернути результат. І на цьому також заробляв Хомутиннік.

OBOZREVATEL звертається до члена "Слуги народу" Данила Гетьманцева, коаліції та уряду з проханням скасувати ганебні "побори" з бізнесу і не дозволити заробляти на тіньових схемах одіозним політикам-підприємцям із минулого.

Також ми продовжуємо розслідувати схеми поборів із бізнесу і з'ясуємо імена всіх бенефіціарів описаних махінацій. Далі буде.

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