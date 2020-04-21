"Нова пошта" змінила правила видачі посилок

Компанія "Нова пошта" ввела нову посаду адміністраторів, які на вулиці біля своїх відділень обслуговуватимуть клієнтів з оплаченими посилками.

Так буде знижуватися ризик передачі коронавірусу в приміщенні. Тепер люди, які прийшли отримати заздалегідь оплачену посилку, можуть не заходити до відділення. Адміністратор на вулиці сам підійде до них, проведе ідентифікацію і видасть посилку. Про це йдеться в повідомленні на сайті компанії.

"Нова Пошта"

Також швидко оплатити посилку можна на вулиці за допомогою мобільного додатку "Нової пошти".

Зараз обслуговують клієнтів на вулиці майже 500 адміністраторів відділень по всій Україні. Залежно від кількості клієнтів цю роботу виконують один або два співробітника. Адміністратори працюють на вулиці при температурі від +10С і при сприятливих погодних умовах.

Обслуговування клієнтів на вулиці триває протягом усього робочого дня. У адміністраторів, як і у всіх інших співробітників, є засоби індивідуального захисту – маски, рукавички і антисептик.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні мінімальна допомога з безробіття без урахування заробітної плати та страхового стажу на період карантину збільшилася з 650 грн до 1000 грн.

В Україні в зв'язку з карантином тимчасово призупинили діяльність 29% компаній, тоді як 6% повністю закрили свій бізнес.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!