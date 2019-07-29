Нова мета Фукса в Україні: хоче викупити банк і "кинути" РФ на мільярди доларів

Громадянин Росії Павло Фукс, який відзначився в Україні низкою корупційних схем і тіньовим викупом проблемних активів, намагається за допомогою свого партнера викупити акції Промінвестбанку ("дочка" російського держбанку ВЕБ).

Водночас у результаті заниженої ціни РФ може втратити мільярди доларів і ще залишитися винною українським бізнесменам.

Зараз акціями банку володіє ексвласник ПриватБанку Ігор Коломойський. Він отримав їх у результаті виграного позову проти Росії на $159 млн, однак насправді може отримати від держави-агресора щонайменше декілька мільярдів доларів.

OBOZREVATEL розібрався, як Фукс може забрати у Росії мільярди.

Як працює схема:

Компанії Ігоря Коломойського подали в суд проти Росії, щоб відшкодувати вартість втрачених після анексії Криму активів на півострові;

Суд із компаніями погодився і постановив стягнути з РФ на користь бізнесмена $159 млн; в Україні в рахунок боргу заарештували акції "дочки" російського держбанку ВЕБ (Промінвестбанк);

Компанія виставила акції банку на продаж за ціною, яка в десятки разів нижча за реальну вартість фінансової установи; якщо акції банку продадуть наближеним компаніям, після активи можна буде перепродати за вдесятеро вищою ціною, а Росія все ще залишиться винною;

Банк планує купити партнер Фукса, який вже брав участь у подібних схемах.

Продам банк із великою знижкою

У кінці серпня на Фондовій біржі ПФТС компанія колишнього власника "Привату" "Дайріс" продасть на аукціоні акції Промінвестбанку. Стартова ціна – приблизно $21 млн (532 млн грн). Водночас раніше суд ухвалив рішення стягнути з Росії на користь компаній Коломойського $159 млн. Тобто якщо продати банк за ціною, наближеною до стартової, РФ повинна буде виплатити ще понад $130 млн.

Важливіший момент – реальна вартість банку значно дорожча, ніж стартову. Відділення, нерухомість, право вимагати видані кредити, стягувати застави і т. д. Як заявляють у російському держбанку ВЕБ, який володів Промінвестбанком, вони інвестували в актив $2,7 млрд!

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Знайти чесного покупця на український банк у РФ буде складно. Росіяни погрожують судами та й єдиною метою для придбання може стати право викупити і стягнути гроші з боржників фінустанови.

Однак покупець все-таки знайшовся – Павло Фукс. Так, ТОВ "ФК "Женева" і "Європейське позикове товариство", які пов'язані з Андрієм Волковим (ексголова Нацкомфінпослуг,) заявили про намір купити Промінвестбанк.

Андрій Волков – давній партнер Фукса. Він представляв інтереси "Австро-Угорської лізингової компанії" під час підписання мирової угоди з "Київським метрополітеном". У результаті цієї угоди, як вже неодноразово писав OBOZREVATEL, компанія Фукса отримує з кожної поїздки в підземці приблизно 2 грн, а борг комунального підприємства з незрозумілої причини збільшили на 2 млрд грн.

У протоколі засідання комісії КМДА, на якій ухвалювали рішення щодо Київського метрополітену, Волков значиться в списках запрошених як представник компанії Фукса.

Крім того, Волков із Фуксом вже здійснював подібну схему. Тоді він викуповував борги "Укргазвидобування".

За безцінь на аукціоні російський банк можуть продати Фуксу. Потім покупець почне стягувати кредити, розпродувати активи і т. д. Це дозволить виручити з фінансової установи сотні мільйонів доларів. Так, станом на 2018-й активи банку оцінювали в 17 млрд грн (приблизно $660 млн).

У результаті Коломойський отримає сотні мільйонів доларів за рахунок продажу банку. А потім вимагатиме з Росії ще $130 млн. Діючи за такою схемою, замість $159 млн український підприємець зможе забрати у РФ щонайменше декілька мільярдів.

Навіщо банк Фуксу

Олігарх Павло Фукс, який, як писали ЗМІ, вже наживався на державних і комунальних підприємствах, викуповуючи їхні борги і вимагаючи величезні переплати, вкотре намагається нагріти руки на гаманцях українців. Цього разу під прицілом одіозного бізнесмена виявилася "дочка" російського банку. Олігарха, за інформацією OBOZREVATEL, фінансова установа і його вкладники цікавлять в останню чергу.

Фукс вже намагався купити фінустанову, але тоді план провалився. Він домовився з російським материнським банком (який, до слова, перебуває під контролем прем'єра РФ Дмитра Медведєва) про те, щоб викупити Промінвестбанк і почати агресивно стягнути борги з урахуванням величезних штрафів та пені. Як неодноразово повідомлялося в розслідуваннях ЗМІ: провертаючи свої схеми, одіозний олігарх вміло користується зв'язками у владних кабінетах, на державних підприємствах і навіть у судах.

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Про те, що в самому банку його цікавили винятково борги, зізнався і сам Фукс. "Ми зараз будемо подавати до суду. Вони порушили дуже багато пунктів договору. Вони – це продавець – Зовнішекономбанк (ЗЕБ)... У банку мене цікавлять дуже величезні проблемні активи. Я вважаю, що дуже ефективно зможу отримати виплати з боржників або вилучити їхні підприємства в рахунок погашення боргів", – заявив олігарх в інтерв'ю ЕП.

Національний банк повинен був дати дозвіл Фуксу на те, щоб купити банк. Операцію він планував здійснити разом зі своїм партнером, скандальним київським забудовником, який фактично є негласним власником "Укрбуду", нардепом Максимом Микитасем. Але НБУ такий дозвіл дати не міг – олігархи не змогли підтвердити походження своїх коштів, які, найімовірніше, черпають із тіньових схем.

Тепер же банк дістався Ігорю Коломойському, який одразу ж виставив його на продаж. І якщо фінустанова опиниться у руках Фукса або пов'язаних із ними компаній, цілком можливо, що арешти майна в рахунок боргу, схеми з продажем активів і стягненням боргів на цьому не закінчаться.

ЧИМ "ПРОСЛАВИВСЯ" ПАВЛО ФУКС:

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