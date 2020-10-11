НКРЕКП дискредитувала себе корупцією й безвідповідальністю, – Кучеренко

Нинішній склад НКРЕКП повністю себе дискредитував, а скарги цього органу на начебто тиск із боку народних депутатів пов’язані з критикою його бездіяльності й корумпованості. Про це заявив народний депутат Олексій Кучеренко, член тимчасової слідчої комісії, яку НКРЕКП звинуватила в тиску.

"Як я розумію, це сезонне загострення колективного неконституційного та безвідповідального органу, який за останні шість років повністю себе дискредитував. Пов’язую це з моєю принциповою позицією щодо його бездіяльності, імпотенції, корумпованості та неконституційності", – прокоментував заяву НКРЕКП народний депутат Кучеренко.

Він окремо наголосив на зловживаннях НКРЕКП щодо тарифів столичних підприємств теплокомуненерго.

"Особливо вражає їх шахрайська позиція щодо незаконних нарахувань для киян із боку "Єврореконструкції" та Київтеплоенерго", – додав Кучеренко.

Нагадаємо, 9 жовтня НКРЕКП заявила, що звернулася до ДБР із заявою про тиск із боку групи народних депутатів, що входять до тимчасової слідчої комісії, яка вивчає зловживання на енергоринку.

За два дні до цього, 7 жовтня, стало відомо, що НАЗК розпочало перевірку голови НКРЕКП Тарасюка через бізнес-інтереси його брата в енергетиці за зверненням ТСК.

Ці факти виявили депутати-члени ТСК. За їхньою інформацією, рідний брат голови НКРЕКП керує компанією "Еф енд Ем Україна", яка під час роботи Тарасюка в НКРЕКП працювала на ринку електроенергії та була контрагентом низки державних підприємств енергетичного сектору.

Окрім того, депутати встановили, що після 2014 року Тарасюк регулярно відвідував Росію, зокрема, прямим залізничним сполученням Київ – Москва влітку 2018 року.