Багаторічну гідну репутацію братів Суркісів ніщо й ніхто не зможе змінити брехнею

На 2 вересня цього року призначено наступне слухання з однієї з найдраматичніших судових справ в Україні – протистояння сімейства Суркісів із націоналізованим "ПриватБанком".

Суркіси вважають, що в межах націоналізації "ПриватБанку" їх незаконно позбавили засобів внаслідок шантажу п'ятого президента України Петра Порошенка. За версією Суркісів, за вказівкою Порошенка низку пов'язаних із ними компаній Нацбанк визнав пов'язаними з акціонерами "Приватбанку". Це рішення спричинило трансформацію депозитів, які належать компаніям, на суму близько $250 млн в акції "Приватбанку", які держава викупила за 1 грн, Пише "Гордон".

За версією "ПриватБанку", яку підтримує вся українська влада, зазначені компанії насправді пов'язані з акціонерами "Приватбанку", всі процедурні рішення бездоганні, вимоги Суркісів незаконні.

Здавалося б, звичайний судовий спір заможних позивачів зі ще більш заможним відповідачем. Однак є в цій драмі дуже дивна тенденція – регулярні й системні інформаційні випади проти Суркісів із навмисним прагненням створити для них вкрай негативний образ – від супротивників націоналізації "ПриватБанку" до загрози національній безпеці й міжнародних шахраїв.

Два ключових фейки про цю справу Суркісів заслуговують на окрему увагу і спростування.

Фейк №1. Грошей немає. Всі гроші влиті в капітал "ПриватБанку".

Нещодавно цю помилку ясно, коротко й по суті (але втім, неправильно) виклав на своїй Facebook-сторінці міністр юстиції Денис Малюська: "Позивачі вимагають зобов'язати "ПриватБанк" продовжувати обслуговувати їхні депозити. "Приват" заперечує, оскільки депозитів не існує, вони були конвертовані в акції банку під час процедури неплатоспроможності".

Водночас це абсолютна неправда. Справа в тому, що депозити зазначених компаній Суркісів були розміщені не в Україні, а в кіпрській філії "ПриватБанку".

У фінансовій звітності кіпрської філії "ПриватБанку" за 2017 рік на сторінці 38 вказано, що 20 грудня 2016 року Центробанк Кіпру вніс зміни в банківську ліцензію філії. Згідно зі зміненою ліцензії, філії заборонено проводити міжбанківські транзакції з центральним офісом та іншими пов'язаними банками. Водночас філія бере участь у декількох судових позовах і судових справах, обумовлених процедурою bail-in [трансформації акцій в капітал банку]. Залишки на рахунках клієнтів, які брали участь у судових процесах із філією, склали понад €247 млн [в еквіваленті] на 31 грудня 2017 року.

Фото Сергія Васильєва. "Гордон"

Отже, 20 грудня 2016 року відбулося bail-in – трансформація депозитів вкладників "Приватбанку" в акції додаткової емісії цього банку. Цього ж дня Центробанк Кіпру заборонив перераховувати кошти кіпрській філії "ПриватБанку" на адресу центрального офісу банку в Україні.

Так, фінанси підприємств Суркісів не могли покинути кіпрську філію "ПриватБанку" ні до, ні після 20 грудня 2016 року й не покинули її, що підтверджує витяг із фінансової звітності кіпрської філії "ПриватБанку" за 2017 рік (див. додаток).

Фото Сергія Васильєва. "Гордон"

Те ж саме група "ПриватБанк" підтверджує у своєму щорічному звіті від 31 грудня 2019 року (сторінка 40), згідно з яким за станом на 31 грудня 2019 року до поточних рахунків юридичних осіб введено 248 млн грн [в еквіваленті] коштів клієнтів кіпрської філії банку, які були предметом конвертації зобов'язань у капітал під час націоналізації в 2016 році.

Фото Сергія Васильєва. "Гордон"

Зазначені кошти не були перераховані філією банку через заборону Центрального банку Кіпру на проведення філією міжбанківських розрахунків з банком і через судові позови, відкриті щодо цих коштів. Банк і його філія на Кіпрі не закінчили аналіз того, чи варто припиняти визнання цих сум, і поки оцінюють можливості різноманітних сценаріїв рішень суду і їхній вплив на конвертацію зобов'язань у капітал.

Так, станом на 31 грудня 2019 року гроші з депозитних рахунків компаній Суркісів і раніше перебували в кіпрському філії "ПриватБанку", а значить, не були трансформовані в капітал "ПриватБанку", що повністю спростовує фейк №1 про відсутність грошей.

Фейк №2. Kroll сказав, що гроші компаній крадені.

У липні 2020 року маловідоме навіть у США видання Chicago morning star раптом публікує нібито фрагмент розслідування детективної компанії Kroll про те, що нібито гроші на депозитних рахунках англійських компаній Суркісів в кіпрській філії "ПриватБанку" є похідними від кредитів цього ж банку, виданих у 2000 – 2010 роках пов'язаним з банком особам. Проте українські ЗМІ бадьоро підхопили цю "новину" і активно її розтиражували.

Суркіси відразу ж спростували цю інформацію, а "Економічна правда" в контекстному матеріалі зазначила, що сам сайт Chicago morning star схожий на фейковий – фото авторів взяті зі сточних ресурсів, а ресурс переважно публікує орієнтовані на Чикаго переписані новини.

Основне заперечення Суркісів – аргументи в публікації базуються на недостовірних даних, не підтверджених жодним офіційним документом. І це дійсно так. Дослідження детективної компанії Kroll проводилося в 2017 році, але досі ніде й ніким не оприлюднено. Отже, будь-які посилання на це дослідження – не більше ніж маніпуляція, яка паразитує на хорошому іміджі цієї компанії. Ніщо й ніхто брехнею не зможе змінити багаторічну гідну репутацію братів Суркісів.

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