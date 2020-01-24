"Німці були легкому в шоці": Омелян розкрив деталі скандалу з "Укрзалізницею"

Міністерство інфраструктури України підписало меморандум з німецьким Deutsche Bahn AG про консультування "Укрзалізниці", навіть не поставивши до відома наглядову раду УЗ.

Про це в ефірі ObozTV розповів колишній міністр інфраструктури України Володимир Омелян. За його словами, з "Укрзалізницею" постійно працює низка експертів з різних країн, зокрема, зі США, які "надають свої рекомендації, що треба робити".

"Минулого року ми, щоб прискорити реформу "Укрзалізниці", створили спеціальну групу зі Світовим банком, який підібрав найкращих світових експертів. Наглядова рада "Укрзалізниці" була створена саме для того, щоб реформування "Укрзалізниці" було стратегічним та всеосяжним... Цих людей семеро, вони в першу чергу відповідають за реформу "Укрзалізниці", – розповів екс-міністр.

За словами Омеляна, наглядова рада взагалі нічого не знала про підписання меморандуму з німецькою компанією.

"Логіка прийняття рішень наступна – міністерство проводить консультації з "Укрзалізницею", з правлінням і наглядовою радою, виробляє спільні рішення і подає Кабміну. В обхід наглядової ради – це грубе порушення корпоративного управління", – пояснив він.

При цьому колишній глава Мінінфраструктури підкреслив, що меморандум між Deutsche Bahn і міністерством носить "дуже загальний" характер.

"Це ні про що, тобто документ про наміри – це не якась угода", – заявив Омелян.

"Я думаю, що в Давосі не було жодного інформаційного приводу і потрібні були хоч якісь новини. Вони вирішили подати ключову новину – підписання меморанума між Deutsche Bahn і "Укрзалізницею", – припустив він.

За словами колишнього міністра, для німців ця історія стала "легким шоком".

"Ми ще раз показали, що з українського боку діють виключно профани, які взагалі не розуміють про що вони говорять. Але я сподіваюся, що ми зможемо вийти на нормальний діалог, тому що це потрібно обом країнам", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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