Головна Новини
7 травня • оновлено в 18:42
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Німеччина дала велику суму на завершення газопроводу "Північний потік-2"

Читати матеріал російською

Німецький концерн Uniper спрямував на фінансування газопроводу "Північний потік-2", який Росія будує в обхід України, 700 млн євро.

Це частина з обіцяної інвестиції в 950 млн євро, говориться в публікації UrduPoint. За словами топ-менеджера компанії Саші Біберта, вкладення має принести дохід в "кілька десятків мільйонів євро".

Росії дали грошей на "Північний потік-2"

Росії дали грошей на "Північний потік-2"

"В остаточному підсумку ми лише фінансовий партнер, а не акціонер проєкту. Як інвестор ми очікуємо повернення інвестицій. Ми довіряємо компанії (оператору) і віримо, що проєкт буде завершено і вони впораються з усіма викликами", – сказав Біберт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, почалося будівництво газопроводу Baltic Pipe, який по дну Балтійського моря з'єднає норвезькі родовища в Північному морі з Польщею через Данію. Це зміцнить незалежність її та України від поставок з Росії

Німецька ділова газета Handelsblatt стверджує, що Федеральне агентство по мережах відхилить заявку компанії Nord Stream 2 AG на висновок "Північного потоку-2" з дії норм газової директиви Європейського Союзу.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Північний потік - 2" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Тема
Північний потік - 2
Місце
Німеччина
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
69
18
Смішно
8
Цікаво
17
Сумно
15
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Пигин Макс
Пигин Макс
Очередной раз нерабам поганой тряпкой по морде ХРЯСЬ!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Paгулики зубами "клац!" :-)
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Громозека Иван
Громозека Иван
Вот и весь сказ...
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 13 691.

    Вилікувалися: 2396. Померли: 340.

  • У світі захворіли вже більше 3,8 мільйона осіб, загинули – 265 тисяч.

  • Рада ухвалила два важливих законопроєкти:про страхування медиків із COVID-19 і безкоштовне тестування.

  • Пік захворюваності на коронавірус в Україні може зміститися на 10 днів – названо нову дату.

  • Росія увірвалася в топ-5 антирейтингу щодо коронавірусу: статистика стрімко зростає.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги