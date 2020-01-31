Ні грошей, ні квартири: "Укрбуд" Микитася потрапив у черговий скандал

У людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis в Києві, стали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. Таким чином, інвестори залишаються без грошей і житла.

Про це свідчить лист "Фінансової компанії "Житло-Капітал" на адресу одного з інвесторів будівництва, повідомляють "Наші гроші". Роботи в ЖК веде фірма "Укрбуд Девелопмент", бенефіціарним власником якого був скандальний екснардеп Максим Микитась.

"Відповідно до цього листа, "Житло-Капітал" "провело внутрішній аудит договорів про участь у Фонді фінансування будівництва на предмет їх фактичного виконання, у результаті чого було виявлено, що грошові кошти на рахунок ФФБ не надходили", – сказано в публікації.

Відповідно, свідоцтво про те, що людина за допомогою ФФБ фінансувала будівництво своєї квартири в ЖК Genesis, вважається анульованим і недійсним. А його власник, як випливає з документа, не має права на отримання житла в майбутньому.

"У даному випадку, йдеться про 1-кімнатну квартиру площею 36 кв м, за яку особа заплатила 816 тис грн. Лист особі надійшов 22 січня. І вказано, що до 6 лютого вона повинна надати документи, що підтверджують сплату, або внести гроші. Інакше об'єкт інвестування буде відкріплено", – йдеться в матеріалі.

nashigroshi.org

У публікації відзначають, що свідоцтво про участь у ФФБ особа отримує виключно після внесення коштів. При цьому гроші людина як довіритель передає в управління управителю (в даному випадку це "Житло-Капітал") для зарахування до ФФБ.

nashigroshi.org

"За даними джерел "Наших грошей", внесення коштів у ФФБ ЖК "Genesis" здебільшого відбувалося готівкою, оскільки така форма оплати передбачала знижку для покупців. Отримані готівкові гроші йшли не у ФФБ, а на рахунки інших фізосіб або компаній, які, у свою чергу, надалі перераховували кошти на користь ТОВ "Каса народної допомоги", звідки могли легко виводитися", – йдеться в матеріалі.

Загальна кількість випадків анулювання свідоцтв про участь у фонді будівництва об’єктів "Укрбуду" наразі невідома.

Максим Микитась

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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