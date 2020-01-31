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31 січня • оновлено в 15:07
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Ні грошей, ні квартири: "Укрбуд" Микитася потрапив у черговий скандал

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У людей, які вклали гроші в будівництво ЖК Genesis в Києві, стали відкликати свідоцтва про участь у проєкті. Таким чином, інвестори залишаються без грошей і житла.

Про це свідчить лист "Фінансової компанії "Житло-Капітал" на адресу одного з інвесторів будівництва, повідомляють "Наші гроші". Роботи в ЖК веде фірма "Укрбуд Девелопмент", бенефіціарним власником якого був скандальний екснардеп Максим Микитась.

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"Відповідно до цього листа, "Житло-Капітал" "провело внутрішній аудит договорів про участь у Фонді фінансування будівництва на предмет їх фактичного виконання, у результаті чого було виявлено, що грошові кошти на рахунок ФФБ не надходили", – сказано в публікації.

Відповідно, свідоцтво про те, що людина за допомогою ФФБ фінансувала будівництво своєї квартири в ЖК Genesis, вважається анульованим і недійсним. А його власник, як випливає з документа, не має права на отримання житла в майбутньому.

"У даному випадку, йдеться про 1-кімнатну квартиру площею 36 кв м, за яку особа заплатила 816 тис грн. Лист особі надійшов 22 січня. І вказано, що до 6 лютого вона повинна надати документи, що підтверджують сплату, або внести гроші. Інакше об'єкт інвестування буде відкріплено", – йдеться в матеріалі.

Ні грошей, ні квартири: "Укрбуд" Микитася потрапив у черговий скандал

nashigroshi.org

У публікації відзначають, що свідоцтво про участь у ФФБ особа отримує виключно після внесення коштів. При цьому гроші людина як довіритель передає в управління управителю (в даному випадку це "Житло-Капітал") для зарахування до ФФБ.

Ні грошей, ні квартири: "Укрбуд" Микитася потрапив у черговий скандал

nashigroshi.org

"За даними джерел "Наших грошей", внесення коштів у ФФБ ЖК "Genesis" здебільшого відбувалося готівкою, оскільки така форма оплати передбачала знижку для покупців. Отримані готівкові гроші йшли не у ФФБ, а на рахунки інших фізосіб або компаній, які, у свою чергу, надалі перераховували кошти на користь ТОВ "Каса народної допомоги", звідки могли легко виводитися", – йдеться в матеріалі.

Загальна кількість випадків анулювання свідоцтв про участь у фонді будівництва об’єктів "Укрбуду" наразі невідома.

Ні грошей, ні квартири: "Укрбуд" Микитася потрапив у черговий скандал

Максим Микитась

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала в численних скандалах.

  • Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Довгий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.

  • Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мості. Це трапилося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.

  • 14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

  • Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

  • Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

  • Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася в центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.

  • У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.

  • Рада директорів державного "Укрбуду" в листопаді затвердила на пост президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері та є партнером Микитася.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Боротьба з корупцією в Україні шахрайство в Києві
Особа
Максим Микитась
Місце
Україна
Теги
будівництво Укрбуд
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