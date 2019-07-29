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"Обіцянки не виконали": у Зеленського розкритикували "Нафтогаз"

2.1т Читати матеріал російською

НАК "Нафтогаз" не виконав план по зростанню обсягів видобутку газу. Незважаючи на невеликий приріст, це залишається головною проблемою компанії.

Про це сказав представник президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК, коли йому поставили запитання про ефективність підприємств-монополістів.

"У них є хороші сторони - є мінімізація корупції на підприємстві, вони намагаються робити діяльність більш прозорою, у них є хороший кейс з арбітражу, але є проблема з видобутком газу. З огляду на ті обіцянки, які були дані, ті грошові надходження та інвестиції, усі - і суспільство, і уряд - очікували, що буде нарощування видобутку газу, причому значними темпами. А цього не сталося і це мінус", - сказав Герус.

За його словами, видобуток газу в Україні може бути більш ефективним, якщо до нього залучати приватних інвесторів або йти шляхом партнерства "Укргазвидобування" з приватними компаніями. Як приклад він назвав нещодавню співпрацю з канадською компанією Vermilion.

"На останній конкурс за угодою про розподіл продукції з "Укргазвидобуванням" прийшла канадська компанія Vermilion. Думаю, це хороший кейс, багатомільйонні іноземні інвестиції зайдуть в Україну", - сказав представник президента в Кабміні.

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"Нафтогаз"

"Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАК "Нафтогаз" підготували документ про поточну ситуацію з корпоративної реорганізацією компанії, який засвідчив серйозний конфлікт між виконавчим директором Юрієм Вітренко і главою правління Андрієм Коболєва.

Тим часом в судових спорах з російським монополістом "Газпромом" щодо транзиту газу НАК "Нафтогаз-України" вже домігся 56,7 млрд доларів компенсації.

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Тема
Видобування газу
Особа
Андрій Герус
Місце
Україна
Тег
НАК "Нафтогаз"
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