"Обіцянки не виконали": у Зеленського розкритикували "Нафтогаз"

НАК "Нафтогаз" не виконав план по зростанню обсягів видобутку газу. Незважаючи на невеликий приріст, це залишається головною проблемою компанії.

Про це сказав представник президента України в Кабінеті Міністрів Андрій Герус в інтерв'ю РБК, коли йому поставили запитання про ефективність підприємств-монополістів.

"У них є хороші сторони - є мінімізація корупції на підприємстві, вони намагаються робити діяльність більш прозорою, у них є хороший кейс з арбітражу, але є проблема з видобутком газу. З огляду на ті обіцянки, які були дані, ті грошові надходження та інвестиції, усі - і суспільство, і уряд - очікували, що буде нарощування видобутку газу, причому значними темпами. А цього не сталося і це мінус", - сказав Герус.

За його словами, видобуток газу в Україні може бути більш ефективним, якщо до нього залучати приватних інвесторів або йти шляхом партнерства "Укргазвидобування" з приватними компаніями. Як приклад він назвав нещодавню співпрацю з канадською компанією Vermilion.

"На останній конкурс за угодою про розподіл продукції з "Укргазвидобуванням" прийшла канадська компанія Vermilion. Думаю, це хороший кейс, багатомільйонні іноземні інвестиції зайдуть в Україну", - сказав представник президента в Кабміні.

"Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в НАК "Нафтогаз" підготували документ про поточну ситуацію з корпоративної реорганізацією компанії, який засвідчив серйозний конфлікт між виконавчим директором Юрієм Вітренко і главою правління Андрієм Коболєва.

Тим часом в судових спорах з російським монополістом "Газпромом" щодо транзиту газу НАК "Нафтогаз-України" вже домігся 56,7 млрд доларів компенсації.

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