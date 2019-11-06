Не збанкрутує? Стало відомо про нового інвестора "Укрбуду"

Радник мера Києва Максим Бахматов заявив, що група "Укрбуд", яка раніше належала скандальному нардепу Максиму Микитасю, не збанкрутує, тому що у неї з'явився новий інвестор.

Він уточнив, що не може зараз назвати його імені, але воно скоро стане відомо. Про це Бахматов сказав у інтерв'ю "Bihus Info". (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Вже знайшовся інвестор, він взагалі непублічний, щоб ви розуміли, це не будівельник, не публічна людина, він не з цього бізнесу, йому просто цікаво зайти в новий цікавий проєкт", – казав Бахматов.

За його словами, ще три тижні тому “Укрбуд” міг мати проблеми з усіма своїми будівництвами по всій країні, однак зараз 40 тисяч людей, які вклали туди гроші, можуть не перейматися, що щось трапиться.

Він уточнив, що новий інвестор не пов'язаний з оточенням президента України Володимира Зеленського, а також, що він не причетний до "системного" будівельного бізнесу.

На зауваження ведучого, що, зважаючи на ці слова, у будівельний бізнес прийшла людина, яка на ньому не знається, і віддає гроші, щоб врятувати 40 тис. вкладників, радник мера відповів: “Так і справді є”.

За словами Бахматова, якби ситуація з "Укрбудом" вийшла з-під контролю, то це загрожувало б владі.

"Вкладники тримають ніс за вітром. 40 тис. осіб можуть розірвати не тільки Хрещатик, але і Банкову, якщо захочуть. Щоб ви розуміли, в "Еліта-центрі" було 1500 вкладників, і що вони зробили, який галас національного масштабу. А тут 40 тисяч", – додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд", якою тривалий час керував Микитась, ховається масштабна імперія. Сама компанія не раз фігурувала в численних скандалах.

Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внесками нових інвесторів і сумнівним тендерам.

Раніше Микитась був викритий у новій афері, вигравши за допомогою пов'язаних з ним компаній тендер на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту.

14 травня до посадових осіб "Укрбуд девелопмент" з обшуками приходили співробітники НАБУ. Слідча дія проводилася в процесі розслідування корупційної схеми з нерухомістю, внаслідок якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.

Наприкінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.

Також повідомлялося, що Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Максима Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу в Печерському районі столиці.

Додамо, що фірма "Укрбудмонтаж", що належить родині скандальних забудовників Максима і Мирослава Микитасей, виграла тендер на 2 млрд грн на демонтаж саркофага над 4 енергоблоком ЧАЕС.

Крім того, Максим Микитась раніше потрапив у скандал в Любечі Чернігівської області у зв'язку з погрозами главі однієї з ОТО Сергію Пінчуку.

Колишній народний депутат і експрезидент державної будівельної корпорації "Укрбуд" Максим Микитась, якого підозрюють у заволодінні більш ніж 80 млн гривень Національної гвардії України, вийшов із СІЗО.

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