"Не слуги, а ганьба народу!" Фермер жорстко поставив на місце нардепа

Фермер c Житомирщини Сергій Вахнюк назвав ганьбою народу нардепа від "Слуги народу" Богдана Кицака і його колег з-за законопроекту про ринок землі.

Відео було опубліковано на сторінці "Всеукраїнської Аграрної Ради" на Facebook. Фермер звинуватив нардепів у брехні під час зборів.

"Як можна було так нагло обманути людей! Тиждень тому ви нам сказали, що не будете підтримувати законопроект про ринок землі в такому вигяді, який він є, а проголосували. Вас просили ваші виборці не голосувати. Відповідайте! Було таке? Вас просив Ружинський район, Андрушівський район, Бердичівський район, а ви позорно натиснули кнопку!" – обурився Вахнюк.

Його слова зал зустрів оплесками. Він додав, що зараз долю української землі вирішують "перукарі і кулінари", які приймають національний закон.

"Не знаю, чи отримаємо ми перемогу, але в старості мене не буде совість мучити, що я нічого не зробив проти грабунку української землі. Ви – далекі від слуг народу, ви ганьба народу. Ми брали кредити, купували трактора, будували ферми і годували худобу, а тепер не знаємо, що з нами буде", – заявив фермер.

Він додав, що українські працівники сільського господарства набрали безліч кредитів. Вахнюк пригрозив влаштувати ганьба нарепам під Радою. Зал почав скандувати "Ганьба!" депутатам.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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