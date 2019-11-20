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20 листопада • оновлено в 10:17
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"Не слуги, а ганьба народу!" Фермер жорстко поставив на місце нардепа

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Фермер c Житомирщини Сергій Вахнюк назвав ганьбою народу нардепа від "Слуги народу" Богдана Кицака і його колег з-за законопроекту про ринок землі.

Відео було опубліковано на сторінці "Всеукраїнської Аграрної Ради" на Facebook. Фермер звинуватив нардепів у брехні під час зборів.

"Як можна було так нагло обманути людей! Тиждень тому ви нам сказали, що не будете підтримувати законопроект про ринок землі в такому вигяді, який він є, а проголосували. Вас просили ваші виборці не голосувати. Відповідайте! Було таке? Вас просив Ружинський район, Андрушівський район, Бердичівський район, а ви позорно натиснули кнопку!" – обурився Вахнюк.

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Його слова зал зустрів оплесками. Він додав, що зараз долю української землі вирішують "перукарі і кулінари", які приймають національний закон.

"Не знаю, чи отримаємо ми перемогу, але в старості мене не буде совість мучити, що я нічого не зробив проти грабунку української землі. Ви – далекі від слуг народу, ви ганьба народу. Ми брали кредити, купували трактора, будували ферми і годували худобу, а тепер не знаємо, що з нами буде", – заявив фермер.

Він додав, що українські працівники сільського господарства набрали безліч кредитів. Вахнюк пригрозив влаштувати ганьба нарепам під Радою. Зал почав скандувати "Ганьба!" депутатам.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • 20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.

  • Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.

  • Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.

  • Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.

  • Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібна продаж земель.

  • 12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроект про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".

  • Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.

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Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Тема
Ринок землі в Україні
Місце
Україна
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