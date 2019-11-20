"Не слуги, а ганьба народу!" Фермер жорстко поставив на місце нардепа

Фермер c Житомирщини Сергій Вахнюк назвав ганьбою народу нардепа від "Слуги народу" Богдана Кицака і його колег з-за законопроекту про ринок землі.
Відео було опубліковано на сторінці "Всеукраїнської Аграрної Ради" на Facebook. Фермер звинуватив нардепів у брехні під час зборів.
"Як можна було так нагло обманути людей! Тиждень тому ви нам сказали, що не будете підтримувати законопроект про ринок землі в такому вигяді, який він є, а проголосували. Вас просили ваші виборці не голосувати. Відповідайте! Було таке? Вас просив Ружинський район, Андрушівський район, Бердичівський район, а ви позорно натиснули кнопку!" – обурився Вахнюк.
Його слова зал зустрів оплесками. Він додав, що зараз долю української землі вирішують "перукарі і кулінари", які приймають національний закон.
"Не знаю, чи отримаємо ми перемогу, але в старості мене не буде совість мучити, що я нічого не зробив проти грабунку української землі. Ви – далекі від слуг народу, ви ганьба народу. Ми брали кредити, купували трактора, будували ферми і годували худобу, а тепер не знаємо, що з нами буде", – заявив фермер.
Він додав, що українські працівники сільського господарства набрали безліч кредитів. Вахнюк пригрозив влаштувати ганьба нарепам під Радою. Зал почав скандувати "Ганьба!" депутатам.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
20 вересня Мінекономрозвитку опублікувало законопроект про ринок землі в Україні. Його збираються запустити вже восени 2020 року.
Згідно з документом, право власності на сільгоспземлі зможуть купувати громадяни України, юридичні особи, зареєстровані в Україні, територіальні громади та держава.
Ринок землі може приносити в бюджет України від $ 700 млн до $ 1,5 млрд щорічно. Йдеться як про оренду, так і про продаж.
Українці вийшли з протестом проти відкриття ринку землі.
Зеленський звернувся до українців, пояснивши, навіщо потрібна продаж земель.
12 листопада в Верховній Раді не відбулися голосування за законопроект про ринок землі через розбіжності всередині фракції "Слуга народу".
Верховна Рада 13 листопада 240 голосами підтримала законопроект про ринок землі (2178-10) в першому читанні. Таким чином, вже в жовтні 2020 року, якщо парламентарії встигнуть до кінця року розглянути законопроект у другому читанні, українці зможуть продавати і купувати землю.
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