Не приховають нічого: Зеленський зробив сюрприз своєму Офісу і депутатам

Президент України Володимир Зеленський хоче змусити співробітників Офісу президента подавати податкові декларації. А ще він збирається кардинально змінити роботу НАЗК.

Такі пропозиції містяться в президентському законопроекті (№1029), повідомляє "Інтерфакс - Україна". Також в планах скоротити державне фінансування політичних партій.

У документі сказано, що дія закону про запобігання корупції хочуть поширити на посади в Офісі президента України, яких призначає і звільняє глава держави, а також на посади патронатної служби та на помічників суддів.

"Декларації керівника Офісу президента, його першого заступника і заступника підлягатимуть обов'язковій повній перевірці НАЗК як посадових осіб, які займають відповідальне або особливо відповідальне становище", – сказано в матеріалі.

Володимир Зеленський також хоче радикально змінити систему управління в Нацагентстві з питань запобігання корупції. Пропонується, що замість п'яти членів керувати ним буде голова, якого призначить Кабмін.

Главу НАЗК, згідно із законопроектом, будуть призначати на 4 роки. Одна і та ж людина не зможе обіймати дану посаду двічі поспіль. Однією з підстав для звільнення буде висновок комісії про неефективність його роботи.

"Глава Агентства зможе призначити собі трьох заступників. За його рішенням може бути створено не більше 6 територіальних органів НАЗК, територія діяльності яких може не збігатися з адміністративно-територіальних поділом", – йдеться в матеріалі.

Також закон розширює коло осіб, які зобов'язані подавати декларації. Їх будуть зобов'язані подавати ті, хто працює на посадах в сфері оперативно-розшукової, розвідувальної, контррозвідувальної діяльності, якщо їх призначає і звільняє президент актами без грифа секретності.

До того ж подавати декларації змусять кандидатів в нардепи. Зараз це не передбачено.

Також законопроектом пропонується скоротити щорічне державне фінансування партій з 0,02 до 0,01 розміру мінімальної зарплати, помноженої на загальну кількість виборців, які взяли участь в голосуванні по багатомандатному виборчому округу на останніх виборах народних депутатів.

Право на держфінансування матимуть партії, які набрали не менше 5% голосів в багатомандатному виборчому окрузі. Зараз фінансування отримують партії, які подолали 2% -ий поріг.

Зеленський змінює управління НАПКА

Як повідомляв OBOZREVATEL, Володимир Зеленський пропонує урізати кількість нардепів до 300, які також будуть обиратися на п'ять років. При цьому з тексту Конституції зникає формулювання "які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування".

Президент України Володимир Зеленський в законопроекті про автомобілях на Єврономер, який був зареєстрований у Верховній Раді, запропонував відстрочити штрафи на 90 днів .

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал