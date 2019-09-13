"Не має бути": Зеленський виставив ультиматум олігархам

Президент України Володимир Зеленський закликав олігархів працювати за новими правилами відкритого ринку і без монополізму. Інакше на них знайдуть управу.

Про це глава держави сказав у п'ятницю, 13 вересня на конференції YES (Ялтинська європейська стратегія), передає "Інтерфакс-Україна".

"Ми запропонували нормальні правила: монополістів більше не має бути в Україні, у нас має бути відкритий ринок. Я впевнений, що вони нас почують. А якщо не почують, то доведеться інші спроби знайти, як з ними говорити", – заявив Зеленський.

Зеленський пригрозив олігархам

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський на конференції YES закликав міжнародний бізнес інвестувати в Україну і пообіцяв перемогти корупцію.

Президент Володимир Зеленський заявив, що в України чудові відносини зі Сполученими Штатами

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