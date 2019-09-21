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21 вересня • оновлено в 10:13
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"Не помри від холоду": Скабєєва вибухнула через слів Соколової про "труп" Росії

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Телеведуча Ольга Скабеева в ефірі передачі "60 хвилин" на каналі "Росія 1" поставила на місце українську журналістку Яніну Соколовську після слів про труп РФ, що пропливає повз.

Розмірковуючи на тему спливав газового контракту між Росією і Україною, Соколовська заявила, що після рішення суду ЄС по газопроводу Opal, Москві доведеться йти на будь-які умови Києва, щоб не зірвати європейські контракти. "І тепер вже ви клянчити у нас: будь ласка, купіть у нас газ, дайте нам транзит. А ми вже зараз стоїмо і вичікуємо. Ми чекаємо, поки ваш" труп "акуратно пропливе повз нас", – спробувала зіронізувати українська журналістка.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скріншот відео

Скабеева різко відреагувала на заяву Соколовської, назвавши її слова ідіотизмом.

"Головне, коли глумилися, щоб не вмерти від холоду", – додала ведуча.

Відзначимо, тристоронні контракти на транзит російського газу через Україну в Європу укладені десять років тому і закінчуються в кінці 2019 року. Попередні тристоронні політичні переговори проводилися 17 липня 2018 го і 21 січня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Тег
пропаганда
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Zrada Peremoga
Zrada Peremoga
Украина соблюдает энергетическую хартию ЕС и обязана пропустить хаз, даже если ей за транспортировку не заплатят), первое! Второе РФ глубоко до фанаря, откажется или нет, Украина быть экспортером, откажется даже лучше! В третьих Германия закачала в хранилище столько газа, что хватит на зиму, если какая фигня приключится, а там и сев. поток 2 достроят!
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Xoxлухa Соколовскaя типичный представитель рагулятины, каждой бочке затычка, постоянно перебивает, когда ей что то говорят, то она в ответ что то буровит голос в голос, в общем самка раненая Майданом в оба полужопия мосга.
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Petrov Valery
Petrov Valery
Последний шанс пошантажировать трубой русских. Потом СП-2, и фсё. -3% ВВП...
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Чан Джеки
Чан Джеки
Petrov Valery, если етот раз парашу поставят на место то для украины на будущие 10 лет газ можеть и вообще импортной и ненать.так что ждемс или зе.президент или отдай булаву и в 95 кв.
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