"Не помри від холоду": Скабєєва вибухнула через слів Соколової про "труп" Росії

Телеведуча Ольга Скабеева в ефірі передачі "60 хвилин" на каналі "Росія 1" поставила на місце українську журналістку Яніну Соколовську після слів про труп РФ, що пропливає повз.

Розмірковуючи на тему спливав газового контракту між Росією і Україною, Соколовська заявила, що після рішення суду ЄС по газопроводу Opal, Москві доведеться йти на будь-які умови Києва, щоб не зірвати європейські контракти. "І тепер вже ви клянчити у нас: будь ласка, купіть у нас газ, дайте нам транзит. А ми вже зараз стоїмо і вичікуємо. Ми чекаємо, поки ваш" труп "акуратно пропливе повз нас", – спробувала зіронізувати українська журналістка.

Ольга Скабеева Скріншот відео

Скабеева різко відреагувала на заяву Соколовської, назвавши її слова ідіотизмом.

"Головне, коли глумилися, щоб не вмерти від холоду", – додала ведуча.

Відзначимо, тристоронні контракти на транзит російського газу через Україну в Європу укладені десять років тому і закінчуються в кінці 2019 року. Попередні тристоронні політичні переговори проводилися 17 липня 2018 го і 21 січня 2019 року.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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