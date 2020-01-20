Різниця колосальна! Економіст порівняв зарплати топчиновників України та Польщі

Зарплати й премії українських топчиновників у рази вищі, ніж у їхніх колег із Польщі. А ось ключові економічні показники України – значно гірші.

Водночас звичайні працівники продовжують отримувати "копійки". Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.

Він порівняв зарплати та премії, які отримують передові чиновники в Україні і в Польщі, а також наскільки ефективні економіки обидвох країн.

Зарплати чиновників в Україні та Польщі

Мінімальна зарплата

Україна – 4723 грн ($191);

Польща – 2600 злотих ($680).

Середня зарплата за третій квартал 2019 року (останній наявний ідентичний період з офіційними даними)

Україна – 10731,67 грн ($428);

Польща – 4839,24 злотих ($1234).

ВВП на душу населення в 2019 році (за попереднім прогнозом МВФ)

Україна – $3592;

Польща – $14902.

Приріст реального ВВП (за кварталами в 2019 році)

Україна – 2,5% в першому кварталі, 4,6% у другому кварталі, 4,1% в третьому кварталі,

Польща – 4,8%, 4,6% і 3,9% відповідно.

Зарплати та премії керівникам міністерств

Україна. Всі обмеження на премії зняті (за словами міністра економіки Тимофія Милованова), а заступники міністрів, на його думку, повинні отримувати ринкову оплату – щонайменше 147,2 тис грн ($6064). У грудні заступникам Милованова було видано від 142939 грн ($6050) до 195350 грн ($8268).

Польща. Всі нараховані зарплати й премії з 2002 року жорстко регламентуються указом Президента Польщі і прив'язані до базової ставки по країні (kwota bazowa). Заступники міністра не можуть отримати зарплату більшу, ніж 4*kwota bazowa, премії за додаткові функції в розмірі 1,2*kwota bazowa і доплату за стаж на державній службі від 5 до 20%.

На 2019 рік kwota bazowa для державних службовців становила 1789,42 злотих ($456,30). Відповідно, нарахування заступників міністра могли щонайбільше складати (4+1,2)*$456,30 = $2372,60 + від 5 до 20% доплати за стаж.

Зарплати керівника Центрального банку

Україна. Голова НБУ Яків Смолій задекларував зарплату в грудні 2019 року в розмірі 417285 грн ($17661).

Польща. Зарплата керівника Центрального банку, відповідно до указу Президента Польщі, не може перевищувати 6,2*kwota bazowa, премії за додаткові функції в розмірі 2*kwota bazowa і доплату за стаж на державній службі від 5 до 20%.

Відповідно, прибутки керівника ЦБ Польщі могли щонайбільше складати (6,2+2)*$456,30 = $3741,66 + від 5 до 20% доплати за стаж+премії.

"Я не є прихильником низьких зарплат для державних службовців, але мають бути справедливі нарахування на всіх рівнях, а не тільки для топчиновників; а найголовніше, що в країні повинен діяти ключовий принцип – невідворотності жорсткого покарання за корупцію", – підсумував Компанієць.

Зарплати чиновників в Україні і Польщі Володимир Компанієць

Зарплати чиновників в Україні і Польщі Володимир Компанієць

Зарплати чиновників в Україні і Польщі Володимир Компанієць

Зарплати чиновників в Україні і Польщі Володимир Компанієць

Як писав OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".

Міністр економічного розвитку й торгівлі України Тимофій Милованов знову поскаржився на зарплати в Кабміні, нарікаючи, що заступники міністрів звільняються через низькі оклади.

Топменеджери НАК "Нафтогаз", які змогли домогтися від російського "Газпрому" виплати майже $3 млрд боргу за рішенням Стокгольмського арбітражу, отримають премію в розмірі 1% від цієї суми.

15 січня прем'єр-міністр Олексій Гончарук підтримав ініціативу підвищення зарплат членам уряду.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!