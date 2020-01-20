Різниця колосальна! Економіст порівняв зарплати топчиновників України та Польщі

Зарплати й премії українських топчиновників у рази вищі, ніж у їхніх колег із Польщі. А ось ключові економічні показники України – значно гірші.
Водночас звичайні працівники продовжують отримувати "копійки". Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник приватного інвестиційного фонду на фондовому ринку США Володимир Компанієць.
Він порівняв зарплати та премії, які отримують передові чиновники в Україні і в Польщі, а також наскільки ефективні економіки обидвох країн.
Зарплати чиновників в Україні та Польщі
Мінімальна зарплата
Україна – 4723 грн ($191);
Польща – 2600 злотих ($680).
Середня зарплата за третій квартал 2019 року (останній наявний ідентичний період з офіційними даними)
Україна – 10731,67 грн ($428);
Польща – 4839,24 злотих ($1234).
ВВП на душу населення в 2019 році (за попереднім прогнозом МВФ)
Україна – $3592;
Польща – $14902.
Приріст реального ВВП (за кварталами в 2019 році)
Україна – 2,5% в першому кварталі, 4,6% у другому кварталі, 4,1% в третьому кварталі,
Польща – 4,8%, 4,6% і 3,9% відповідно.
Зарплати та премії керівникам міністерств
Україна. Всі обмеження на премії зняті (за словами міністра економіки Тимофія Милованова), а заступники міністрів, на його думку, повинні отримувати ринкову оплату – щонайменше 147,2 тис грн ($6064). У грудні заступникам Милованова було видано від 142939 грн ($6050) до 195350 грн ($8268).
Польща. Всі нараховані зарплати й премії з 2002 року жорстко регламентуються указом Президента Польщі і прив'язані до базової ставки по країні (kwota bazowa). Заступники міністра не можуть отримати зарплату більшу, ніж 4*kwota bazowa, премії за додаткові функції в розмірі 1,2*kwota bazowa і доплату за стаж на державній службі від 5 до 20%.
На 2019 рік kwota bazowa для державних службовців становила 1789,42 злотих ($456,30). Відповідно, нарахування заступників міністра могли щонайбільше складати (4+1,2)*$456,30 = $2372,60 + від 5 до 20% доплати за стаж.
Зарплати керівника Центрального банку
Україна. Голова НБУ Яків Смолій задекларував зарплату в грудні 2019 року в розмірі 417285 грн ($17661).
Польща. Зарплата керівника Центрального банку, відповідно до указу Президента Польщі, не може перевищувати 6,2*kwota bazowa, премії за додаткові функції в розмірі 2*kwota bazowa і доплату за стаж на державній службі від 5 до 20%.
Відповідно, прибутки керівника ЦБ Польщі могли щонайбільше складати (6,2+2)*$456,30 = $3741,66 + від 5 до 20% доплати за стаж+премії.
"Я не є прихильником низьких зарплат для державних службовців, але мають бути справедливі нарахування на всіх рівнях, а не тільки для топчиновників; а найголовніше, що в країні повинен діяти ключовий принцип – невідворотності жорсткого покарання за корупцію", – підсумував Компанієць.
Зарплати чиновників в Україні і Польщі
Володимир Компанієць
Зарплати чиновників в Україні і Польщі
Володимир Компанієць
Зарплати чиновників в Україні і Польщі
Володимир Компанієць
Зарплати чиновників в Україні і Польщі
Володимир Компанієць
Як писав OBOZREVATEL, раніше Милованов поскаржився на низьку заробітну плату, заявивши, що повинен отримувати від $5000 до $10 000. Міністр вказав, що зарплати, які зараз існують в Кабміні, "штовхають на корупцію".
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