"Не можемо повторити": росЗМІ визнали відсталість економіки РФ

Незважаючи на те, що президент Росії Володимир Путін заявив про намір до 2024 року вивести економіку країни в топ-5 найсильніших економік світу, зараз вона на $1 трлн відстає за рівнем ВВП лише від одного американського штату Каліфорнії.

Так, згідно з даними Міжнародного валютного фонду, за підсумками 2017 року, ВВП Російської Федерації склав $1,72 трлн, що не дозволило їй увійти не тільки в п'ятірку провідних економік, а й наблизитися до таких світових лідерів, як США, Китай, Японія, Німеччина і Великобританія, говориться в статті під назвою "Не можемо повторити" на "Lenta.Ru".

Що стосується Каліфорнії, якій вдалося з істотним відривом випередити Росію в економічному плані, не дивлячись на площу, рівну лише 2,4% від площі РФ, то її ВВП в 2017 році склав $2,7 трильйона.

Більш того, якби штат був окремою державою, то названий показник також дозволив би йому обігнати Великобританію, Індію, Францію, Бразилію, Італію, Канаду і Південну Корею та посісти п'яте місце в списку найбільших економік світу.

Фото: скріншот сторінки

Як повідомляв OBOZREVATEL, перед виборами президента економіка РФ стрімко обвалилася. Так, згідно з даними Росстату, в листопаді 2017 року промислове виробництво знизилося на 3,7% у порівнянні з листопадом 2016 року.