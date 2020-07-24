Не лише у 5-зіркових готелях: нардеп повідомив про несподівану поправку до закону про казино

Верховна Рада знизила вимоги для відкриття казино в Україні. У фінальному тексті закону про легалізацію азартних ігор з’явилася норма про можливість розташовувати їх у 4-зіркових готелях.

Раніше був дозвіл робити це лише у готелях з 5 зірками. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у Facebook.

"У фінальному тексті з’явилася норма про можливість розташовувати казино у 4-зіркових готелях. Нагадаю, що у тексті, який виносили до зали, казино дозволено було тільки в 5-зіркових. І кажуть, це була особиста позиція президента. Як так сталося? Дуже просто. Була правка №1804 від "Слуги Народу", її підняли на підтвердження і 229 голосами "за" врахували", – написав Железняк.

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