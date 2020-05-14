НБУ увів у обіг нові 20 гривень: як виглядають

Нацбанк України у четвер, 14 травня, ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Вона присвячена періоду правління княгині Ольги (945–964 рр.).

З діяльністю Ольги пов'язаний новий етап розвитку давньоруської державності, відзначили в повідомленні на сайті регулятора.

"Посівши київський престол, княгиня Ольга провадила успішну внутрішню й зовнішню політику, зміцнювала торговельні та політичні зв'язки Київської Русі, сприяла зростанню міжнародного авторитету держави. Вона продовжила політику з підтримання дружніх відносин із Візантією, а також прийняла хрещення в головному храмі Візантійської імперії – Софійському соборі", – навели історичну довідку в НБУ.

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги" НБУ

Як виглядає монета

На аверсі (лицьовій стороні) монети угорі зображений тризуб, під яким напис – УКРАЇНА; ліворуч рік карбування монети – 2020; унизу номінал монети – 20 ГРИВЕНЬ. У центрі на тлі декоративного орнаменту часів Київської Русі – стилізоване позолочене зображення фрагмента літописної мініатюри. Це локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,001 г.

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги" НБУ

На реверсі (тильній частині) монети в колі з декоративного орнаменту часів Київської Русі зображено княгиню Ольгу та написи: КНЯГИНЯ/ ОЛЬГА (угорі) 1075 (ліворуч), під ним РОКІВ З ЧАСУ (півколом) та ПРАВЛІННЯ (півколом праворуч).

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги" НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

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