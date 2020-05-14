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14 травня • оновлено в 16:56
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НБУ увів у обіг нові 20 гривень: як виглядають

10.8т
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Нацбанк України у четвер, 14 травня, ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Вона присвячена періоду правління княгині Ольги (945–964 рр.).

З діяльністю Ольги пов'язаний новий етап розвитку давньоруської державності, відзначили в повідомленні на сайті регулятора.

"Посівши київський престол, княгиня Ольга провадила успішну внутрішню й зовнішню політику, зміцнювала торговельні та політичні зв'язки Київської Русі, сприяла зростанню міжнародного авторитету держави. Вона продовжила політику з підтримання дружніх відносин із Візантією, а також прийняла хрещення в головному храмі Візантійської імперії – Софійському соборі", – навели історичну довідку в НБУ.

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги"

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги"

НБУ

Як виглядає монета

На аверсі (лицьовій стороні) монети угорі зображений тризуб, під яким напис – УКРАЇНА; ліворуч рік карбування монети – 2020; унизу номінал монети – 20 ГРИВЕНЬ. У центрі на тлі декоративного орнаменту часів Київської Русі – стилізоване позолочене зображення фрагмента літописної мініатюри. Це локальна позолота, вміст золота в чистоті не менше ніж 0,001 г.

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги"

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги"

НБУ

На реверсі (тильній частині) монети в колі з декоративного орнаменту часів Київської Русі зображено княгиню Ольгу та написи: КНЯГИНЯ/ ОЛЬГА (угорі) 1075 (ліворуч), під ним РОКІВ З ЧАСУ (півколом) та ПРАВЛІННЯ (півколом праворуч).

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги"

Пам'ятна монета "1075 років з часу правління княгині Ольги"

НБУ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національний банк України з 3 червня введе в обіг монети номіналом 10 гривень, які поступово замінять відповідні банкноти.

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Читайте всі новини по темі "держгроші" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
держгроші Банківська система
Місце
Україна
Теги
національний банк України гривня
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Мятый-Липецкий Петя
Мятый-Липецкий Петя
"времен Киевской Руси"-от так.Это и есть названия временного отрезка Первый ректор киевского императорского университета Михаил Максимович в 1837 году придумал этот термин, чтобы отделять разные части русского государства друг от друга (Новгородская Русь, Киевская Русь, Владимирская Русь, Галицкая Русь и так далее).
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Мятый-Липецкий Петя, Этот термин Максимович придумал исключительно для того чтобы московия смогла примазаться к истории Киевской Руси
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Dobrik Alex
Dobrik Alex
Блин,во этим идиотам во главе с этим клоуном,деньги больше не на что тратить а. В бюджете дыра,карантин,и тд и тп,а они занимаются хренью. То нафиг не нужные 1000 гр.вводят,то монеты,то еще что то. И это все естественно не бесплатно
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Kozak Ladya
Kozak Ladya
Dobrik Alex, пнх
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