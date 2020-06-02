В Україні з'являться нові 10 гривень: коли і як вони виглядають

Нацбанк України у середу, 3 червня, запустить у обіг нові монети номіналом 10 гривень із зображенням гетьмана Івана Мазепи. Поступово ними замінять паперові банкноти.

Ними можна буде вільно розрахуватися в торговельній мережі та здійснювати операції в банках. Про це йдеться у повідомленні на сайті НБУ.

На реверсі (тильній стороні) монети зображено портрет українського гетьмана Івана Мазепи; на аверсі (лицьовій) у центрі в обрамленні давньоруського орнаменту розміщено номінал монети.

Поступово паперові 10 гривень виводитимуть із обігу та замінюватимуть їх монетами. Спеціально обмінювати їх не потрібно.

Нова монета 10 гривень

Чому паперові гроші замінюють металевими

Випуск металевих 10 гривень завершить процес із оновлення банкнотно-монетного ряду гривні, який розпочався у 2014 році. у НБУ це пояснили тим, що металеві гроші мають значно вищий період використання (20-25 років) проти 1-3 років у банкнот номіналом 1-10 гривень.

"Завдяки комплексним змінам номінальний ряд гривні зрештою скоротиться до оптимального розміру – 12 номіналів. Усього в ньому залишиться 6 номіналів монет (10 та 50 копійок, 1, 2, 5 та 10 гривень) і 6 номіналів банкнот (20, 50, 100, 200, 500 та 1 000 гривень)", – повідомили у НБУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у червні з'являться нові гроші. Замість старої 10-гривневої купюри в обіг введуть монети такого ж еквівалента. Згодом кількість готівки в країні скоротиться, а більшість платежів перейде в онлайн.

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