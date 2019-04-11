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Названо підприємство-лідер України в 2018

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За версією міжнародної громадської організації Асамблея ділових кіл компанія Interkassa стала "Кращим підприємством України - 2018". Ця нагорода щороку присуджується підприємствам-лідерам. Розповідаємо, за що саме український платіжний сервіс відзначили такою нагородою, і в чому секрет успіху компанії.

Interkassa - це агрегатор платіжних методів, який надає бізнесу можливість налаштувати онлайн-оплати на своєму сайті. Замість післяоплати та "відправте номер карти, куди скинути гроші", підприємець отримує зручну систему прийому та моніторингу платежів.

Названо підприємство-лідер України в 2018

Надійність: від стартапу до лідера ринку

Interkassa розпочала роботу в той час, коли оплати в інтернеті користувалися таким самим попитом, як сьогодні телетайп. Компанія на ринку з 2009 року і в квітні 2019-го відзначає свій 10-й день народження. За цей час Interkassa виросла з стартапу в напівпідвальному приміщенні до лідера українського Фінтех-ринку.

"Ми на ринку вже десять років, і дуже горді, що з нами працюють компанії-лідери з абсолютно різних сфер бізнесу - Київстар, WOG, Pampik, MyCredit, Золотий Вік, футбольні клуби "Динамо" і "Шахтар". І це далеко не весь список клієнтів, разом з якими ми робимо онлайн-оплати простими і доступними для тисяч українців ", - говорить СЕО Interkassa Ігор Зотько.

Зараз Interkassa разом з технічним партнером Tranzzo обслуговує понад 5000 клієнтів, а кожен місяць через систему платіжного сервісу проходить понад 3 млн транзакцій.

Робота з професіоналами

Interkassa починалася з трьох співробітників, які і продавали, і просували, і розвивали сам ІТ-продукт. Сьогодні Interkassa - це 108 професіоналів і офіси в Україні, СНД та Європі.

"Створювати топовий продукт можна тільки з найкращими співробітниками. І для нас кращі - це не ті, у кого найбільше рядків в резюме. Наші "кращі" - це самостійні, готові брати відповідальність і розвиватися в зоні своїх компетенцій і суміжних областях ", - ділиться секретами формування команди Ігор Зотько.

Безпека сервісу

Захист платежів власників карт, підтвердження сертифікатів безпеки, регулярне сканування на наявність вразливостей і вдосконалення функціоналу обходяться Interkassa у $100 000 на рік.

Компанія використовує власну систему антіфрода, яка визначає і запобігає шахрайським діям. Щоб максимально зміцнити надійність, у 2017 році Interkassa запустила власну bug bounty програму: хакерам платять, щоб вони знаходили слабкі місця, а команда Interkassa їх оперативно виправляла.

Високий рівень захисту даних банківських карт гарантує сертифікат PCI DSS Level 1. Сертифікат підтверджує, що компанія виконує вимоги і підтримує стандарти безпеки міжнародних платіжних систем Visa, MasterCard.

Інноваційність платіжних рішень

В українському Фінтех сьогодні багато сервісів, які дають можливість приймати платежі банківськими картами на сайті. Відмінність Interkassa в тому, що окрім оплат картами компанія пропонує ще 69 платіжних інструментів. Серед них - платіжні термінали, QR-коди, електронні гаманці, мобільна комерція.

Методи оплати підбираються, виходячи з запитів продавця, особливостей його бізнесу і ринку, на якому буде працювати клієнт.

Щоб почати прийом платежів за допомогою Interkassa, досить зареєструватися на сайті компанії, вибрати платіжні методи, а також додати готовий код платіжної форми на свій сайт. Про все інше подбає Interkassa.

Перевірити, як працює сервіс, і безкоштовно його протестувати можна вже зараз на сайті Interkassa.

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