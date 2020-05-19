Нацбанк України випустить нову банкноту номіналом 1000 гривень

Нацбанк України 20 травня 2020 року випустить сувенірну банкноту зі срібла номіналом 1000 гривень.

Вона відтворює дизайн паперової банкноти зразка 2019 року. Про це повідомили на сайті НБУ.

Сувенірну банкноту виготовлено зі срібла 999,9 проби, маса – не менше 124,4 г, розміри: 133×66×1,35 мм.

Загалом випустять 300 таких. Також їх оздоблять голограмами.

Срібна банкнота 1000 гривень

Як виглядатимуть нові гроші

На сувенірній банкноті зображено:

портрет Володимира Вернадського (1863–1945) – всесвітньо відомого вченого-природознавця, основоположника комплексу сучасних наук про Землю – геохімії та біогеохімії, мислителя, філософа, першого президента Української академії наук (лицьова сторона);

будівлю Президії Національної академії наук України (зворотна сторона).

Де можна буде купити

На сайті НБУ зазначили, що роздрібна ціна банкноти – 3995 гривень.

Спочатку її продаватимуть через електронні аукціони на Універсальній товарній біржі "Контрактовий дім УМВБ". Ті ж банкноти, які не будуть продані на електронних аукціонах, надійдуть для продажу через існуючі канали реалізації нумізматичної продукції Національного банку України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Нацбанк України у четвер, 14 травня, ввів у обіг нову пам'ятну монету номіналом 20 гривень. Вона присвячена періоду правління княгині Ольги (945–964 рр.).

У четвер, 16 квітня, Національний банк України випустив пам'ятні монети номіналом у 5 і 10 гривень, присвячені Видубецькому Свято-Михайлівському монастирю.

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