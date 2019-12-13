"Нас не кинуть!" Глава "Нафтогазу" озвучив підсумки переговорів з "Газпромом" щодо транзиту

Директор Нафтогазу Юрій Вітренко повідомив про завершення третього раунду двосторонніх переговорів у Відні (Австралія) між НАК "Нафтогаз" і "Газпромом" за новим контрактом на транзит газу через Україну до Євросоюзу.

Про результати зустрічі він написав на своїй сторінці в Facebook. За словами Вітренко, між сторонами триває робота.

"Завершили зустріч з Олексієм Міллером, керівником Газпрому. Домовилися продовжувати обробляти варіанти продовження транзиту", – написав він в мережі.

"Нафтогаз"

Вітренко додав, що поки рано говорити про узгоджений варіант, але Україна займає "максимально конструктивну позицію".

"Активна робота триває ...", – резюмував топ-менеджер НАКу.

У свою чергу один з інтернет-користувачів поспішив поставити запитання: "Щось не зрозуміло, нас кинуть на ті три мільярди? Хоч на цьому фронті все без поганих новин?". На що Вітренко лаконічно відповів: "Ні, нас ні на що не кинуть, я ж пообіцяв ...".

facebook.com/yuriy.vitrenko

Цікаво, що міністр енергетики України Олексій Оржель, який є главою української делегації на тристоронніх переговорах, не був присутній на сьогоднішній зустрічі у Відні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Оржель запідозрив "Нафтогаз" в завищенні цін на газ для населення. Нібито через це в листопаді вартість тисячі кубометрів зросла на 394 грн, а в грудні – на 463 грн, а для НАК були створені умови для отримання надприбутку.

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