Нардепка Федина залишила прямий ефір після скандалу: не знаю, яка муха вжалила Вересня. Відео

Між ведучим Миколою Вереснем і народною депутаткою від "Європейської Солідарності" Софією Фединою сталася сварка в прямому ефірі через законопроєкт для фізичних осіб-підприємців.

Ведучий телеканалу "Прямий" звинуватив її у брехні, нардеп зажадала вибачень і в підсумку покинула студію (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Вересень заявив, що Федина не привела ніякої конкретики, а її критика законопроєкту є голослівною.

У відповідь нардеп зажадала вибачень від ведучого, і, не дочекавшись їх, залишила студію.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook вона написала, що Вересень не давав їй чіткіше аргументувати свою позицію.

"На знаю, яка муха вкусила Миколу Вересня, але мої слова, що кожен новий законопроєкт влади погіршує ситуацію для підприємців. Він звинуватив мене у брехні, не даючи ані часу, ані можливості більш чітко аргументувати свою позицію. Коли я встала і почала вимагати вибачень, він звинуватив мене у фізичному насильстві, нібито я хочу його вдарити", – зазначила Федина.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Верховній Раді 16 листопада двічі не набрав голосів для ухвалення законопроєкту №4313-Д.

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Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, що нардепи зробили це спеціально, щоб зареєструвати новий законопроєкт, який буде влаштовувати всіх.