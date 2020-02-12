Кладуть прямо на сніг: українських дорожників підловили на недбалому ремонті. Відео

У Херсонській області працівників дорожніх служб викрили у використанні "нанотехнологій" при ремонті дороги: вони клали асфальт прямо в ями з мокрим снігом.

Ця ситуація сталася на ділянці між двома райцентрами – Генічеськом та Новотроїцьким, повідомив на Youtube блогер під ніком "Карен". 10 лютого він опублікував відео, на якому дорожники в помаранчевих жилетах вичерпували воду і вели ямковий ремонт траси. (Щоб подивитися ролик, доскрольте до кінця сторінки).

При цьому Кабінет міністрів України в 2020 році запланував спрямувати ремонт і будівництво доріг близько 85 млрд грн.

Ремонт доріг в Україні

"Ось як у нас кладуть асфальт. Відмінно! Лід вичерпали, закидали. Нанотехнології! І он там далі кладуть", – описав побачене блогер.

У коментарях йому повідомили, що цій ділянці дороги регулярно роблять ямкові ремонти. "Але дорогу постійно розбивають. Минулого літа там проїхати неможливо було", – додали користувачі. "Так на дивно, асфальт разом зі снігом сходить. Таку ситуацію спостерігали і на трасі Каховка - Мелітополь", – відзначили інші коментатори.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що в Україні вже з 1 березня стартує масштабне будівництво доріг.

Президент Володимир Зеленський розкритикував місцеву владу Тернополя за те, що за останні роки в місті і області не будували нових доріг.

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