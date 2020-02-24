Де в Україні найдорожча комуналка: складено рейтинг міст

Найдорожча комуналка в Україні – у Дніпрі, Кропивницькому та Сумах. А найменше платять жителі Ужгорода та Чернівців.

Про це йдеться в рейтингу українських міст, який опублікувала "Ліга. Бізнес". Для розрахунку платежів брали встановлені владою тарифи і множили їх на метраж квартири. Виняток – будинки, у яких є лічильники на тепло. В такому випадку сума в платіжках залежатиме від споживання.

Тарифи за ЖКГ

Для рейтингу розрахували нормативні витрати на комунальні послуги однієї сім'ї з трьох осіб, які мешкають у квартирі на 50 квадратів. У квартирі є всі зручності: гаряча/холодна вода, тепло, електроенергія і газ, але немає лічильників.

Лідером антирейтингу став Дніпро. У ньому сім'я з трьох осіб в квартирі без лічильників, може заплатити за комуналку 3466 грн.

Друге місце – Кропивницький, де без тарифу на утримання будинку і поставку гарячої води, фінальний платіж – 3379,13 грн. Третю позицію зайняли Суми – 3350 грн.

До топ-10 також входять: Рівне (3335 грн), Луцьк (3266 грн), Тернопіль (3288 грн), Чернігів (3242 грн), Київ (3 145 грн), Маріуполь (3 040 грн), а також Харків (3035 грн) і Миколаїв (3018 грн).

Рейтинг міст

Замикае список рейтингу Ужгород, де без тарифу за опалення і постачання гарячої води, комуналка – 854,5 грн.

Перед ним розташувалися Чернівці – 1 840,8 грн (без платежу за утримання будинку та постачання гарячої води) і Херсон – 2331,9 грн (без тарифу на тепло і постачання гарячої води).

Останнє місце Ужгорода не можна назвати справедливим. Справа в тому, що в жителі міста замість централізованого опалення і подачі гарячої води використовують бойлери та котли. Через це основні витрати припадають на газ і електроенергію. В зимовий період сумарна платіжка коливається від 1500 до 2000 грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Києві стали отримувати чергові платіжки за комуналку. Суми за опалення шокують – іноді вони більше в чотири рази, ніж за грудень. У мерії запевняють, що це ще зі знижками.

Українці будуть отримувати дві платіжки за газ на одному аркуші паперу – тарифи за паливо і його транспортування будуть вважатися окремо.

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