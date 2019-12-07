Найбільший український забудовник зупинив всі роботи: в Кабміні зробили заяву

Кабінет міністрів втрутиться в ситуацію навколо "Укрбуду", який зупинив будівництво всіх своїх об'єктів. Через проблеми забудовника без квартир ризикують залишитися тисячі українців.
Як заявив в ефірі телеканалу "Інтер" міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, уряд знайде шляхи вирішення проблеми вкладників "Укрбуд". Для цього можуть бути задіяні законодавчий, фінансовий або правоохоронний механізми, передає Інтерфакс.
"Уряд повинен відповідати за справедливість, тому ця проблема – теж відповідальність уряду. І завдання уряду - знайти правильний механізм", – пояснив міністр. Милованов підкреслив, що механізмом вирішення можуть стати "правоохоронні органи, фінансове рішення або зміни в законодавстві".
Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можуть люди спати спокійно, знаючи, що уряд вирішить проблему, Милованов сказав: "Ми зробимо все можливе, і я особисто теж, щоб справедливість була відновлена".
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні під прикриттям найбільшої будівельної держкорпорації "Укрбуд" існує масштабна імперія. Сама корпорація не раз фігурувала у численних скандалах.
Масова забудова з боку "Укрбуду" відбувається завдяки постійним внескам нових інвесторів і сумнівним тендерам. Тривалий час корпорацією керував народний депутат України VIII скликання Максим Микитась.
Раніше він був викритий у новій афері, коли переміг у тендері на реконструкцію транспортної розв'язки на Шулявському мосту. Це відбулося за допомогою пов'язаних із Микитасем компаній.
14 травня до посадових осіб "Укрбуду" з обшуками приходили працівники НАБУ. Слідчі дії проводилися під час розслідування корупційної схеми з нерухомістю, в результаті якої головне управління Нацгвардії, за версією слідства, втратило активи на 81,6 млн гривень.
У кінці серпня 2019 року проти скандального забудовника відкрили ще одну справу.
Київська адміністрація видала фірмі з орбіти Микитася вихідні дані на будівництво 51-метрового комплексу у Печерському районі столиці.
Будівельна корпорація "Укрбуд" знову опинилася у центрі скандалу. 17 вересня народна депутатка VII-VIII скликань Наталія Новак заявила, що компанія ухиляється від сплати податків.
У Києві 2 жовтня біля офісу державної будівельної корпорації "Укрбуд" влаштували пікет.
Рада директорів державного "Укрбуду" у листопаді затвердила на посаду президента Сергія Кучера. Він відомий цілою низкою схем у будівельній сфері і є партнером Микитася.
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