Найбільший український забудовник зупинив всі роботи: в Кабміні зробили заяву

Кабінет міністрів втрутиться в ситуацію навколо "Укрбуду", який зупинив будівництво всіх своїх об'єктів. Через проблеми забудовника без квартир ризикують залишитися тисячі українців.

Як заявив в ефірі телеканалу "Інтер" міністр економрозвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, уряд знайде шляхи вирішення проблеми вкладників "Укрбуд". Для цього можуть бути задіяні законодавчий, фінансовий або правоохоронний механізми, передає Інтерфакс.

"Уряд повинен відповідати за справедливість, тому ця проблема – теж відповідальність уряду. І завдання уряду - знайти правильний механізм", – пояснив міністр. Милованов підкреслив, що механізмом вирішення можуть стати "правоохоронні органи, фінансове рішення або зміни в законодавстві".

Відповідаючи на уточнююче запитання, чи можуть люди спати спокійно, знаючи, що уряд вирішить проблему, Милованов сказав: "Ми зробимо все можливе, і я особисто теж, щоб справедливість була відновлена".

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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