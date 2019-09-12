В Україну приїде представник ОЕСР

В Україну для участі у найбільшому податковому форумі "Міжнародне оподаткування. Трансформація бізнесу" приїде представниця ОЕСР Габріела Міранда.

Вона обговорить із бізнесом і владою розробку системи боротьби з ухиленням від сплати податків із боку транснаціональних компаній. Ще одна тема її виступу – заходи проти податкових зловживань при використанні міжнародних угод.

Габріела Міранда керує в Україні проєктами Організації економічного співробітництва і розвитку. Також вона просуває питання енергоефективності.

З Україною Міранда працює кілька років. ОЕСР, яку вона представляє, у 2018 році запустив проєкт "Моніторинговий огляд роботи ЕСКО-компаній в Україні", в рамках якого експерти досліджують стан і можливості ринку енергосервісу. Його завдання – збільшити енергоефективність і домогтися економії паливо-енергетичних ресурсів.

Програми, спрямовані на економію ресурсів – частина реформи з децентралізації. І за словами Міранди, в Україні з цим є проблеми. Зокрема на бізнесконференції в Осло Міранда критикувала дії українських обласних та міських органів влади. За її словами, у містах у зв'язку із децентралізацією з'явився значний інвестиційний потенціал. Але замість того, щоб вкладати гроші у розвиток, керівники кладуть вільні кошти на банківські депозити або купують облігації Мінфіну.

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