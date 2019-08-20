Нахабно обраховують: в Росії поскаржилися на чеки в супермаркетах

Покупці російських супермаркетів скаржаться на неприкрите шахрайство з боку торгових мереж.

Продавці примудряються пробивати в чеках суму в 2-3 рази вище, ніж куплені товари коштують окремо. Про це пишуть "Примечания".

"Це вже не в перший раз. Будьте пильні. Мені ніколи було перевірити відразу чек, на жаль", - цитує видання слова покупця з Кургана, яка опублікувала фото "роздутого" чека.

Покупець придбав кілька товарів загальною вартістю 335,6 рублів, однак остаточна сума вказана 1246,6 рублів.

Чек з неправильною сумою vk.com

У коментарях знімком подібного чека поділилася користувачка з ніком Людмила Курган. В її чеку вказані товари на суму 409,8 рублів, однак остаточна сума майже вдвічі вище – 786,6 рублів.

Покупця обрахували vk.com

Люди пишуть, що така ситуація з чеками в магазинах постійно. "Це вони касову стрічку економлять", – жартує Яна Астаф'єва.

У російських магазинах обраховують primechaniya.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, китайський інтернет-магазин AliExpress повністю перестав працювати з анексованим Кримом. Обдурити систему неможливо ніякими "маскування" під покупців з материка. При цьому в техпідтримку глобальної платформи всі проблеми ввічливо пояснюють "технічним збоєм".

Мешканки Краснодара влаштували бійку в місцевому магазині "Магніт" через акційних сковорідок. У Instagram "Типовий Краснодар" було опубліковано відео, як співробітник підсобного приміщення вивозить в торговий зал візок з товаром. Покупці тут же "налітають" на сковорідки і забирають їх по дві-три штуки.

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