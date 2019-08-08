В Україні на 265 гривень знизять ціну на газ: що вирішив уряд

НАК "Нафтогаз" зобов'язаний у серпні 2019 року знизити ціну на природний газ для населення ще на 265 гривень.

Доручення про це дав прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє пресслужба Кабінету міністрів.

У документі посилаються на постанову №293 від 3 квітня 2019 року, згідно з якою з червня НАК "Нафтогаз" зобов'язаний продавати для населення газ за ціною, що є найнижчою на одному з чотирьох майданчиків. Майданчики – це Мінекономрозвитку, сам "Нафтогаз", Українська енергетична біржа або на умовах ПСО (покладання спеціальних зобов'язань).

"Найнижчою виявилася ціна НАК "Нафтогаз". Тому ціна газу в серпні для населення, без ПДВ, без тарифів на транспортування та постачання, складе 4640 грн за тисячу кубічних метрів, що менше на 265 грн, ніж ціна у липні – 4905 грн", – повідомляють у Кабміні.

Газ для населення

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні підприємства за підсумками липня імпортували газ за середньою ціною 188,5 долара або 4,8 тисячі гривень за 1 тисячу кубометрів. Таким чином, ціна імпорту за минулий місяць знизилася на 4% у порівнянні з червнем.

Також днями стало відомо, що команда президента України Володимира Зеленського разом із Кабміном збирається знизити ціну на електроенергію для водоканалів. Очікується, що її вартість знизиться на 10%.

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