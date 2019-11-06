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6 листопада • оновлено в 12:02
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"Нафтогаз" відляскав "Газпром": Цимбалюк попередив Зеленського про помсту Росії

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Перемога "Нафтогазу України" над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі не залишиться непоміченою в Кремлі. Там не можуть допустити виплати компенсацій Україні й тому намагаються загнати президента Володимира Зеленського в політичну пастку.

Таку думку озвучив у своєму відеоблозі на YouTube український журналіст Роман Цимбалюк (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Нафтогаз" проти "Газпрому"

"Нафтогаз" проти "Газпрому"

"Складається враження, що зараз на наших очах відбувається майстерклас для Володимира Зеленського на тему "Як на практиці домовитися десь посередині з Кремлем". І, зрозуміло, вчителі у нього досвідчені, які не один рік знаходяться на олімпі російської політики", – зазначив він.

Цимбалюк вважає, що ухилення оточення президента Росії Володимира Путіна від відповіді на питання, чи відбудеться "нормандський саміт" до кінця року, є частиною плану країни-агресора. Адже саме в кінці року закінчуються чинні газові угоди між Україною та Росією.

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"Можливо, це збіг, але я не думаю. Тут виходить така ситуація – "Нафтогаз" відляскав "Газпром" у Стокгольмському арбітражі. Вони нам винні бабки. І зараз в Росії вважають, що платити Україні, як мінімум, принизливо й використовують весь свій силовий інструментарій, щоб змусити Україну відмовитися від цієї перемоги. Якщо Україна дасть слабину, то, звичайно, всі шишки за це поваляться на Зеленського. Тому що це буде політичне рішення. Адже в частині бізнесу перемога вже у "Нафтогазу", – пояснив свою точку зору журналіст.

Разом з тим, за його словами, якщо ж все-таки задню дасть "Газпром", то ситуація буде розвиватися за протилежним сценарієм. В такому випадку роль приниженого дістанеться Росії та особисто її президенту. "Тому вся боротьба попереду", – підсумував Цимбалюк.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Стокгольмське рішення по газу
Особи
Роман Цимбалюк Володимир Зеленський Володимир Путін
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" Газпром
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Путенко Володимир
Путенко Володимир
До чего же мерзкая пропитая рожа и отвратительная манера говорить.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Из цымбалюка аналитег как из гoвнa пуля. У Украины нет никаких козырей в рукаве. Украина не получила с Газпрома ни копейки. Всё, что при таком раскладе получит Украина - это пустая, ржавая труба. Я уже не говорю о последствиях для промышленности и потребителей. Гуманитарной катастрофы удастся избежать только в случае, если Россия, как всегда, проявит свою вечную, а в данном случае излишнюю и вредную, доброту к украинскому народу
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Себостьян Прейро
Себостьян Прейро
Ага...свинорусы должны Украине деньги!!! Паххахахахахах величие разбрызгалось по порткам
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Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Себостьян Прейро, Свiдомо MAHДАйнутая мpaзота, Россия списывает долги африканцам...а с свiдoмо MAHДАйнутого бидла выколотят все да копейки!!!
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Себостьян Прейро, в ваших исключительно фантазиях Россия вам что-то должна. Хоть копейку получили с России? Премии они делят. Лошары.
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