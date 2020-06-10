"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти": названо нового представника

Представника НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко відкликано з наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

Новим представником компанії став директор нафтового дивізіону групи Микола Гавриленко, повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти"

"Він продовжить врегулювання проблемних питань, які залишилися невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", – уточнили в компанії.

За подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідатиме фінансовий директор групи Петер ван Дріл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в травні попередили, що через два місяці його посада буде скорочена.

Нагадаємо, що він відмовився називати точну суму премії за виграний у "Газпрому" Стокгольмський арбітраж.

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