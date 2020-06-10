Головна Новини
10 червня • оновлено в 20:06
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти": названо нового представника

881
Читати матеріал російською

Представника НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко відкликано з наглядової ради ПАТ "Укрнафта".

Новим представником компанії став директор нафтового дивізіону групи Микола Гавриленко, повідомляється на сторінці "Нафтогазу" у Facebook.

"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти"

"Нафтогаз" відкликав Вітренка з наглядової ради "Укрнафти"

"Він продовжить врегулювання проблемних питань, які залишилися невирішеними, зокрема щодо спірних обсягів газу і накопиченого податкового боргу", – уточнили в компанії.

За подальшу взаємодію "Нафтогазу" з "Укрнафтою" відповідатиме фінансовий директор групи Петер ван Дріл.

Як повідомляв OBOZREVATEL, виконавчого директора НАК "Нафтогаз" Юрія Вітренка в травні попередили, що через два місяці його посада буде скорочена.

Нагадаємо, що він відмовився називати точну суму премії за виграний у "Газпрому" Стокгольмський арбітраж.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Автор
Юрій Сергієнко
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Укрнафта НАК "Нафтогаз"
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Економіка Ринки та компанії

Коронавірус. Найважливіше

  • УКРАЇНА:

    Підтверджені випадки: 28 381.

    Вилікувалися: 12 769. Померли: 833.

  • У світі захворіли більше 7,2 млн осіб, загинули – більше 411 тисяч.

  • В Україні з'явився новий осередок COVID-19: в області підтвердили понад 100 випадків за добу.

  • Китай засумнівався в походженні коронавірусу і заявив, що країна просто першою його знайшла.

  • Вчені визначили групу крові, яка захищає від зараження COVID-19.

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги