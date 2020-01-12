"Контрактів і планів немає": "Нафтогаз" спростував пряму закупівлю газу в Росії

Україна не проводить переговорів про покупку газу безпосередньо у російської компанії "Газпром".

Про це повідомив виконавчий директор національної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає "Радіо Свобода". Відповідаючи на запитання, чи міг би НАК мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу у РФ напряму, Вітренко сказав:

"Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає".

Вітренко зазначив, що законодавчі можливості для прямих поставок із "Газпрому" "є і як і раніше були".

"Нічого не змінилося. Ми не купуємо газ безпосередньо у "Газпрому" не тому, що українські політики прийняли таке героїчне рішення не купувати газ у Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу.

І наше завдання як "Нафтогазу" і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни перестануть постачати газ, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів у газі з Європи. Ось що ми робили", – заявив Вітренко.

Колаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Україна не готова до початку прямих поставок газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

Україна розраховує, що в майбутньому зможе домовитися з Росією про зберігання її газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

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