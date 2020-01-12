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12 січня • оновлено в 23:28
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"Контрактів і планів немає": "Нафтогаз" спростував пряму закупівлю газу в Росії

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Україна не проводить переговорів про покупку газу безпосередньо у російської компанії "Газпром".

Про це повідомив виконавчий директор національної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко, передає "Радіо Свобода". Відповідаючи на запитання, чи міг би НАК мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу у РФ напряму, Вітренко сказав:

"Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо в світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає".

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Вітренко зазначив, що законодавчі можливості для прямих поставок із "Газпрому" "є і як і раніше були".

"Нічого не змінилося. Ми не купуємо газ безпосередньо у "Газпрому" не тому, що українські політики прийняли таке героїчне рішення не купувати газ у Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу.

І наше завдання як "Нафтогазу" і моєї команди було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни перестануть постачати газ, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів у газі з Європи. Ось що ми робили", – заявив Вітренко.

"Контрактів і планів немає": "Нафтогаз" спростував пряму закупівлю газу в Росії

Колаж

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 30 грудня 2019 року Україна і Росія підписали договір про транзит газу. Досягнуті домовленості, втім, далеко не всі вважають кращим з можливих результатом.

Кабінет міністрів України схвалив підписання мирової угоди щодо газової суперечки АМКУ з російським "Газпромом" на суму $7,4 млрд.

Україна не готова до початку прямих поставок газу з РФ, а тому має намір робити це тільки в рамках загальноєвропейського енергетичного ринку і за його правилами.

Україна розраховує, що в майбутньому зможе домовитися з Росією про зберігання її газу в українських підземних сховищах (ПСГ).

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
газ НАК "Нафтогаз" Газпром
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Никто не будет продавать газ Украине без собственной выгоды! А значит газ по реверсу будет дороже российского! Я уверен на 100 % что Витренко от этого имеет откат где-то 30% от моржи! Имеет на этом миллионы в год, с кем то делится! И вообще не понятна роль *Нафтогаза*! В чём её функция? Зачем она? Только для ОТКАТА и дележа прибыли!
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Сей ушлепок забыл добавить, шо Россия перестала поставлять газ БЕСПЛАТНО и потребовала погасить долги за ранее поставленный газ, а так-же потребовала предоплату за новые поставки. Как в магазине: есть тугрики-бери сосиски, не- иди нахрен
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