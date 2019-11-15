"Нафтогаз" розділять: Рада ухвалила остаточне рішення

Верховна Рада усунула неузгодженості з ЄС в законі про виділення зі структури "Нафтогазу" компанії, яка буде займатись транспортуванням газу.
За це в п'ятницю, 15 листопада, проголосували 292 народних депутата. З них 235 голосів дали депутати "Слуги народу", 18 – від "Європейської солідарності" і 19 – депутати партії "Голос". Партія "За майбутнє" дала 3 голоси, а позафракційні депутати – 17 голосів.
Відділення нового оператора ГТС від "Нафтогазу" (анбандлінг) є частиною прийняття Україною європейських правил ринку газу. У ЄС постановили, що компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування.
Виділення незалежного оператора ГТС заплановане з 1 січня 2020 року.
"Нафтогаз" має намір провести анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $12 млрд.
ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), не вимагає приватизації ГТС України.
Коли анбандлінг буде завершено, Україна зможе укладати нові договори про транзит газу за європейськими правилами.
Результати голосування
Як голосували
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Монобільшість Верховної Ради в четвер, 31 жовтня, підтримала законопроєкт про проведення анбандлінга НАК "Нафтогаз України". Цей процес передбачає відокремлення від компанії газотранспортної системи.
У команді президента Володимира Зеленського заявили, що великі державні компанії-монополісти потрібно розділяти й продавати частинами.
НАК "Нафтогаз України" відповіла, що "вбивство й розчленування" компанії не є найбільш вигідним варіантом для держави як власника.
Експерт з питань паливно-енергетичного комплексу Юрій Корольчук заявив, що "Нафтогаз" три роки затягував створення незалежного оператора ГТС.
Директор дипломатичної академії України імені Геннадія Удовенка Сергій Корсунський зазначив, що Україна створює нового оператора ГТС для підписання договорів із країнами ЄС.
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