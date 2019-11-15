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15 листопада • оновлено в 16:10
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/ Ринки та компанії

"Нафтогаз" розділять: Рада ухвалила остаточне рішення

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Верховна Рада усунула неузгодженості з ЄС в законі про виділення зі структури "Нафтогазу" компанії, яка буде займатись транспортуванням газу.

За це в п'ятницю, 15 листопада, проголосували 292 народних депутата. З них 235 голосів дали депутати "Слуги народу", 18 – від "Європейської солідарності" і 19 – депутати партії "Голос". Партія "За майбутнє" дала 3 голоси, а позафракційні депутати – 17 голосів.

Відділення нового оператора ГТС від "Нафтогазу" (анбандлінг) є частиною прийняття Україною європейських правил ринку газу. У ЄС постановили, що компанія, яка постачає газ, не може відповідати за його транспортування.

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Виділення незалежного оператора ГТС заплановане з 1 січня 2020 року.

"Нафтогаз" має намір провести анбандлінг за моделлю ISO (Independent System Operator), яка забезпечує захист інтересів України в рамках арбітражу проти "Газпрому" на $12 млрд.

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ISO на відміну від моделі OU (Ownership unbundling), не вимагає приватизації ГТС України.

Коли анбандлінг буде завершено, Україна зможе укладати нові договори про транзит газу за європейськими правилами.

Результати голосування

Результати голосування

Як голосували

Як голосували

"Нафтогаз" розділять: Рада ухвалила остаточне рішення

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Поставки газу в Україну
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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васильевич василий
васильевич василий
Мохнатки с украины на Ленинградке предлагают новую услугу - секс =реверс . Вопросы мне не задавать - не пробовал
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украинушка завертелась, как уж на сковородке. 01.01.2020 скоро! Какая красивая цифра!
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васильевич василий
васильевич василий
Кристина Стефанова, 1 января к украинству придет дед мороз с песцом
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