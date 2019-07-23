В Україні знизиться ціна на газ: кого стосуватиметься

НАК "Нафтогаз" розрахував нові ціни на газ для промислових споживачів — з 1 серпня 2019 року вони знизяться на 7,2-7,5%.

Про це повідомляють на сайті компанії. Тарифи будуть відрізнятися залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

"Залежно від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 4640-5204 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з цінами на липень 2019 року, в серпні ціни знижені на 7,2-7,5%", — зазначають у "Нафтогазі".

В тариф не входять ПДВ і витрати на транспортування через магістральні й розподільні трубопроводи.

Нові тарифи "Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" розрахував нову ціну природного газу для населення — вона становитиме 4905,67 гривні за тисячу кубометрів. Порівняно з червнем вартість газу зменшилася на 648 гривень, або на 11,7%.

Також у липні українські споживачі будуть платити за газ на 21% менше, ніж вони платили в квітні. Але що станеться з тарифами в опалювальний сезон — спрогнозувати зараз неможливо. Про це заявив в ефірі ObozTV представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, коментуючи зниження ціни на газ у липні ще на 10,4%.

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