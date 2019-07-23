Головна Новини
Мова Язык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

В Україні знизиться ціна на газ: кого стосуватиметься

2.5т Читати матеріал російською

НАК "Нафтогаз" розрахував нові ціни на газ для промислових споживачів — з 1 серпня 2019 року вони знизяться на 7,2-7,5%.

Про це повідомляють на сайті компанії. Тарифи будуть відрізнятися залежно від обсягів закупівлі та умов оплати.

"Залежно від цих показників, Нафтогаз пропонує газ за ціною 4640-5204 грн за тисячу кубометрів. Порівняно з цінами на липень 2019 року, в серпні ціни знижені на 7,2-7,5%", — зазначають у "Нафтогазі".

В тариф не входять ПДВ і витрати на транспортування через магістральні й розподільні трубопроводи.

Новини
В Україні з 1 липня знизили ціну на газ: хто зможе платити менше

Нові тарифи

Нові тарифи

"Нафтогаз"

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Нафтогаз" розрахував нову ціну природного газу для населення — вона становитиме 4905,67 гривні за тисячу кубометрів. Порівняно з червнем вартість газу зменшилася на 648 гривень, або на 11,7%.

Також у липні українські споживачі будуть платити за газ на 21% менше, ніж вони платили в квітні. Але що станеться з тарифами в опалювальний сезон — спрогнозувати зараз неможливо. Про це заявив в ефірі ObozTV представник президента Володимира Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус, коментуючи зниження ціни на газ у липні ще на 10,4%.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Читайте всі новини по темі "Ціна на газ" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Ціна на газ
Місце
Україна
Теги
НАК "Нафтогаз" тарифи газ
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
5
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
1
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel