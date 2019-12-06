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6 грудня • оновлено в 21:25
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/ Ринки та компанії

Готові відкликати позов: Україна озвучила умови угоди з "Газпромом"

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НАК "Нафтогаз" готовий відкликати позовні вимоги до "Газпрому" в новому арбітражі, якщо російська сторона погодиться на довгостроковий контракт на транзит, що покриває всі витрати.

Ще однією умовою є компенсація для "Нафтогазу" через невиконання "Газпромом" зобов'язань за поточними контрактами. Про це на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 6 грудня, заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Він уточнив, що така пропозиція була озвучена на черговій зустрічі з представниками "Газпрому" в рамках тристоронніх переговорів із РФ щодо транзиту газу.

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"Тут, як ви самі бачите, у нас конструктивна позиція – покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися.

Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори та розповідати європейцям, як ми сумлінно обговорювали ці питання", – написав Вітренко.

Він додав, що, "щоб продемонструвати конструктивність", українська сторона готова розглядати можливість "отримати газ від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 млрд доларів)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав "неприйнятними" умови України щодо транзиту газу.

Перед цим Україна висунула ультиматум – вона розгляне пропозицію Росії про нові умови на транзит газу лише після того, як піднімуть питання про компенсацію боргів "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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Автор
Богдана Васильченко
Теми
ринок газу Поставки газу в Україну
Особа
Юрій Вітренко
Місце
Україна
Теги
Газпром НАК "Нафтогаз" газ транзит газу
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Петров Игорь
Петров Игорь
...знатно унитазникам по губам поводили...в любом случае, независимо от "хотелок" путина-миллера, до погашения задолженности Нафтогазу, (за каждый день просрочки пеня ) контракт расторжен не будет.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Петров Игорь, Вы уже заняли очередь с презервативом - в него очень удобно газ накачать - берите только не тоненький, тоненький порвался и родились Вы
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Петров Игорь, Пассивный, контракт истекает 31 декабря 2019. И никакие иски сторон повлиять на это не могут. Изучай договорные отношения.
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Круто ё! а еще потребовать что бы Миллер ппрокукарекал трижды- каждому человику и женке
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Minaev Alexey
Minaev Alexey
Нас Рать на Газ ! Главное - НЕ ЗАВИСИМОСТЬ ни от чего - катяшек хватит -и не такое переживали - дрова, коняшки, хороводы !
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