Готові відкликати позов: Україна озвучила умови угоди з "Газпромом"

НАК "Нафтогаз" готовий відкликати позовні вимоги до "Газпрому" в новому арбітражі, якщо російська сторона погодиться на довгостроковий контракт на транзит, що покриває всі витрати.

Ще однією умовою є компенсація для "Нафтогазу" через невиконання "Газпромом" зобов'язань за поточними контрактами. Про це на своїй сторінці у Facebook у п'ятницю, 6 грудня, заявив виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Він уточнив, що така пропозиція була озвучена на черговій зустрічі з представниками "Газпрому" в рамках тристоронніх переговорів із РФ щодо транзиту газу.

Переговори з Росією щодо газу Колаж

"Тут, як ви самі бачите, у нас конструктивна позиція – покрийте витрати, навіть без економічних прибутків, і ми не будемо судитися.

Тепер ми готові повертатися на тристоронні переговори та розповідати європейцям, як ми сумлінно обговорювали ці питання", – написав Вітренко.

Він додав, що, "щоб продемонструвати конструктивність", українська сторона готова розглядати можливість "отримати газ від "Газпрому" в рахунок погашення заборгованості за рішенням минулого Стокгольмського арбітражу (3 млрд доларів)".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Росії Володимир Путін назвав "неприйнятними" умови України щодо транзиту газу.

Перед цим Україна висунула ультиматум – вона розгляне пропозицію Росії про нові умови на транзит газу лише після того, як піднімуть питання про компенсацію боргів "Газпрому" за рішенням Стокгольмського арбітражу.

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