Нафта в усьому світі подешевшала через США: скільки коштує барель

Світові ціни на нафту в середу, 8 липня, продовжили зниження. Вартість бареля марки Brent опустилася нижче психологічної позначки в $43.

Станом на 9:20 за київським часом барель Brent з постачанням у вересні подешевшав на 0,41% – до $42,9. Сорт WTI з поставкою в серпні також подешевшав на 0,41% – до $40,45. Про це свідчать дані на лондонській біржі ICE Futures.

Ціни на нафту 8 липня TheICE

Ціни на нафту 8 липня TheICE

Вартість сировини знизилася на тлі новин про зниження його запасів в США, повідомив "Інтерфакс". "За даними Американського інституту нафти (API), запаси нафти в США на тижні, що завершився 3 липня, збільшилися на 2 млн барелів. Запаси бензину знизилися на 1,8 млн барелів, дистилятів – на 847 тис. барелів. Запаси нафти на терміналі в Кушингу збільшилися на 2,2 млн барелів", – сказано в публікації.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня ціни на нафту в усьому світі пішли вниз через побоювання, що в низці країн знову можуть посилити карантин.