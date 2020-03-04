ЗМІ "пришили" Нефьодову кримінальну справу: він жорстко відповів

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) завело справу про можливу корупцію глави Держмитної служби Максима Нефьодова.

Про це передають "Українські новини". За даними сайту, провадження відкрили за рішенням суду. Втім, сам Нефьодов у коментарі OBOZREVATEL всі звинувачення спростував.

Раніше журналіст Євген Плінськй стверджував, що голова Державної митної служби Максим Нефьодов покриває "хрещеного батька" контрабанди на Закарпатті – Валерія Пересоляка.

Максим Нефьодов

"Відповідно до заяви про злочин, Нефьодов та група невідомих систематично отримували хабарі за постачання горючих і несертифікованих панелей на ринок України на підставі фіктивного аудиту заводів-постачальників", – сказано в повідомленні.

За інформацією заявника, внаслідок таких дій державі було завдано збитків більш ніж на 40 млн гривень.

"Українські новини" опублікували відповідь пресслужби НАБУ. У ній йдеться про те, що відомство 20 лютого 2020 року за рішенням Вищого антикорупційного суду відкрило справу про можливі протиправні дії колишніх посадових осіб Міністерства економічного розвитку та торгівлі. Прізвище Нефьодова у документі не згадується.

Нагадаємо, до приходу в ДМС він працював на посаді першого заступника міністра економрозвитку.

Відповідь НАБУ ukranews.com

Нефьодов назвав усе "маячнею"

OBOZREVATEL зв'язався з Нефьодовим. Той назвав опубліковану в ЗМІ інформацію "маячнею".

"Ви ж краще за мене знаєте, що це стандартна тактика чорного піару. Береться будь-яка фейкова заява до правоохоронного органу, НАБУ її не приймає, далі через суд змушують внести в ЄРДР. Ну а потім ви робите про це новину, і її розганяють. Все, моє прізвище та "хабарі" в одному реченні. Де я, а де "аудит заводів-постачальників"?! Що це взагалі за маячня?" – відповів він.

Відповідь Нефьодова

Відповідь Нефьодова

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що в Україні на найвищому рівні влади немає корупції, але багато де вона ще залишилася.

В Україні планують на законодавчому рівні криміналізувати контрабанду, яка пов'язана з отриманням надприбутку під час вивезення підакцизних товарів.

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