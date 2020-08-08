НАБУ та САП підтвердили фейковість справи "Роттердам+" – Вовк

Неспроможність Національного антикорупційного бюро на Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за 3,5 роки зібрати достатньо доказів у справі "Роттердам+" для її передачі до суду вкотре підтвердила безпідставність всіх підозр і відсутність будь-якого складу злочину в цій справі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній голова НКРЕКП (2015-2018 роки) Дмитро Вовк.

"Сьогодні знаковий день у розслідуванні справи "Роттердам+". Нарешті я дочекався того моменту, коли вельмишановні та поважні антикорупційні органи НАБУ та САП визнали, що вся справа – фейк, примара і фантом. Її не існує, як не існує і збитків від запровадження формули, і існувати їх не могло", – прокоментував Вовк інформацію про зупинку розслідування в справі "Роттердам+".

Відсутність доказів для передачі справи до суду, на думку Вовка, – закономірний результат некомпетентності і маніпуляцій з боку слідства упродовж останніх 3,5 років.

"Ми побачили той самий "результат на табло". 3,5 роки брехні, фальшування і некомпетентності призвели до закономірного висновку. До суду йти немає з чим, збитки відсутні, формула законна", – наголосив Вовк у своєму дописі на Facebook.

Втім, за словами ексголови НКРЕКП, відкрито визнати провал розслідування і взагалі безпідставність відкриття справи керівництву НАБУ і САП заважає ними же безпідставно створений суспільний і медійний резонанс довкола цієї справи.

Однак, саме на керівництві НАБУ і САП, на думку Вовка, лежить персональна відповідальність за бездоказове оголошення підозр, переслідування людей, тримання їх в слідчих ізоляторах, тиражування необґрунтованих звинувачень і брехні.

"Відповість за руйнування надій мільйонів тих, хто повірив в антикорупційну вертикаль у момент її створення як інструмент встановлення законності і справедливості, яка насправді перетворилося на ательє з пошиву кримінальних справ", – підсумував Вовк.

Нагадаємо, 8 серпня 2020 року закінчувався термін проведення розслідування, яке триває 3,5 роки, з березня 2017 року. Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, до 8 серпня 2020 року НАБУ зобов'язане було завершити розслідування, а САП передати справу до суду або закрити справу за відсутністю складу злочину.

7 серпня головний редактор сайту "Цензор.Нет" Юрій Бутусов з посиланням на власні джерела повідомив, що САП ще 3 серпня зупинило розслідування, оскільки в справі немає ключового елементу, без якого воно втрачає сенс – експертизи, яка підтверджує наявність збитків державі.

Згодом цю інформацію підтвердили також адвокати сторони захисту. НАБУ та САП офіційних коментарів не надали.

Раніше повідомлялося, що за інформацією адвокатів сторони захисту, НАБУ за 3,5 роки не вдалося отримати жодної експертизи, що підтверджує нанесення збитків формулою "Роттердам+". При цьому сторона захисту надала висновки чотирьох українських державних і міжнародних дослідницьких інститутів, які підтвердили відсутність будь-яких збитків або необґрунтованого отримання прибутку від дії формули.

Раніше інформацію про відсутність висновків експертизи про збитки наприкінці червня підтверджував і сам глава САП Назар Холодницький.

Колишній заступник генпрокурора (2015-2016 рр.) Давид Саквалерідзе також заявив, що у справі "Роттердам+" немає складу злочину, через що воно може розвалитися в суді.

Формула "Роттердам +" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формула була скасована з 1 липня 2019 з введенням ринку електроенергії.

Аналогічний принцип ціноутворення з 2017 року і досі діє при визначенні вартості природного газу для населення. Цей принцип – так звана формула "Амстердам+" – в червні був прописаний в меморандумі з МВФ, підпис під яким поставив в тому числі президент Володимир Зеленський.