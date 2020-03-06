НАБУ розкрило велику схему на ОПЗ: кілька людей отримали підозри

НАБУ і САП оголосили про підозру чотирьом особам у створенні корупційної схеми на державному "Одеському припортовому заводі". Може йтися про збитки на 93 млн гривень.

Серед підозрюваних – помічник нардепа 8 скликання, топ-керівники заводу і власник фірми, яка брала участь в схемі. Про це йдеться в повідомленні пресслужби НАБУ в п'ятницю, 6 березня.

Раніше стало відомо, що серед причетних до схеми крадіжки грошей через покупку заводу "Краян" в Одесі може виявитися найближчий соратник колишнього секретаря РНБО Олександра Турчинова. Підозру оголошено екснардепу 6 і 7 скликань Олександру Дубовому.

Схема на "Одеському припортовому заводі"

Хто опинився під підозрою:

довірена особа народного депутата України VIII скликання, яка виступила організатором схеми;

заступник директора ОПЗ;

начальник відділу ОПЗ;

власник компанії-нерезидента-учасниці корупційної схеми.

Їхні дії кваліфіковано за статтями "Вчинення злочину групою осіб" і "Зловживання владою або службовим становищем". Посадові особи заводу вже затримані (їм обирають запобіжний захід). Де знаходяться двоє інших підозрюваних, поки не відомо.

"Слідство встановило, що довірена особа нардепа VIII скликання організувала схему, за якою ОПЗ продавав мінеральні добрива наперед визначеній компанії за цінами, нижчими від ринкових. В подальшому ця компанія перепродавала товар іноземним компаніям за ринковими цінами. Однак фізично поставки забезпечував цим компаніям ОПЗ", – описали схему в НАБУ.

Схема діяла протягом березня-грудня 2015 року. Внаслідок неї завод недоотримав приблизно 93,3 млн гривень доходу. Розслідування НАБУ і САП почали з жовтня 2016 року.

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