НАБУ прийшло в офіси колишньої компанії Гонтаревої

Співробітники Національного антикорупційного бюро прийшли з обшуками в інвестиційну компанію "Інвестиційний Капітал Україна" (ICU). (Новина доповнена подробицями)

Там це пов'язують із політичним тиском, повідомляє "НВ. Бізнес". У компанії заявляють, що вони законослухняні й раніше у правоохоронців до них претензій не було.

"ICU заявляє про активізацію політичного тиску на групу. Незважаючи на те, що раніше ICU повністю задовольнила всі запити НАБУ на надання інформації в рамках кримінального провадження щодо посадових осіб НКРЕКУ за фактом можливого порушення, №52 017 000 000 000 208 від 24.03.2017 р., зараз в офісі ICU проходить обшук. Як законослухняна компанія, ICU виявила повне сприяння правоохоронцям, вкотре надавши всі витребувані документи. Претензій із боку правоохоронних органів щодо цих угод у компанію не надходило", — говорять в ICU.

НАБУ проводить обшуки

У компанії додали, що група працює в штатному режимі, а обшук розцінює не інакше як спробу чинити на неї тиск, який має явний політичний контекст.

"Причиною цього тиску ICU бачить невдоволення нинішньою владою і її оточення реформами, проведеними своїми попередниками, деякі з яких раніше працювали в ICU. У цьому випадку компанія зазнає супутній збиток, будучи суб'єктом економічної діяльності та не маючи ніякого відношення до політичних процесів у країні. Подібні дії правоохоронних органів не сприяють поліпшенню інвестиційного клімату в країні та довірі до їхньої діяльності", — заявили там.

Як повідомляє РБК-Україна, в 2007-2014 роках головою ради директорів групи ICU була Валерія Гонтарева. У 2014 році після призначення головою Національного банку вона продала свою частку в компанії.

Ситуацію прокоментували в НАБУ.

"Детективи НАБУ під процесуальним керівництвом САП здійснюють санкціоновані обшуки в офісі фінансової групи компаній (у Києві), задіяної в реалізації так званої формули "Роттердам+", яка, зі свого боку, є предметом досудового розслідування детективів НАБУ. Попередня правова кваліфікація — ч. 2 ст. 364 КК України. Розслідування особливостей запровадження та функціонування "Роттердам+" НАБУ здійснює з березня 2017 року. Нині це вся інформація, яку ми можемо повідомити з огляду на необхідність збереження таємниці слідства", — зазначається на сторінці НАБУ у Facebook.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Національне антикорупційне бюро має відкрити кримінальне провадження за фактом можливого хабарництва першого заступника голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, відомої телеведучої Ольги Герасим'юк.

Раніше в НАБУ відкрили кримінальне провадження про можливе зловживання службовим становищем колишнім керівником Державного управління справами Сергієм Борзовим.

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