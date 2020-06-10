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10 червня • оновлено в 14:00
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/ Ринки та компанії

На українських АЗС зросли ціни на газ: скільки коштує в регіонах

2.2т
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Автомобільний газ на українських АЗС з початку травня по 9 червня подорожчав в середньому на 2,32 грн/л. Зокрема за останній тиждень ціни виросли на 27 коп./л.

При цьому оптові ціни зросли на 3,86 грн/л. Про це повідомив аналітик Артем Куюн, йдеться в публікації "Сегодня". Це відбувається на тлі поступового подорожчання бензину і дизпалива.

Ціна автогазу на АЗС

Ціна автогазу на АЗС

"Ми бачимо значний потенціал до подорожчання, який поступово вибирається. Але мав місце ажіотаж серед оптових покупців, тому темпи зростання виявилися більшими, ніж могли б бути. Потім ситуація стабілізувалася, і на минулому тижні ми побачили підвищення всього на 27 коп./л, тобто темпи зростання цін на автогаз впали за тиждень практично втричі", – пояснив Куюн.

Скільки коштує газ на АЗС

Середня ціна по Україні – 10,65 грн/л (подорожчання на 27 коп./л), найвища – в Одеській області – 11,05 грн/л (подорожчання на 46 коп./л), найнижча – в Чернігівській області – 10,29 грн/л (подорожчання на 12 коп./л).

Луганщина поступилася Одещині "пальмою першості" за ціною на скраплений газ, але і там він дешевше всього на 4 коп./л – 11,01 грн/л. Тільки в цих двох областях ціна літра газу вище 11 грн.

У Києві вартість газу – 10,63 грн/л (+35 коп./л).

Ціна на газ на АЗС

Ціна на газ на АЗС

"Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в травні через обвал цін на нафту різко впали ціни на паливо. При чому така тенденція спостерігається день у день.

У Болгарії створять національну нафтову компанію, щоб забезпечити більшу конкуренцію серед АЗС. Це може витіснити російську компанію Lukoil Bulgaria, яка контролює 70% ринку палива країни.

В Україні під час карантину масово повернулися до роботи нелегальні АЗС, з якими влада активно боролася в кінці 2019 року.

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Автор
Андрій Довгань
Теми
Автогаз АЗС
Місце
Україна
Теги
АЗС в Україні газ
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