Автомобільний газ на українських АЗС з початку травня по 9 червня подорожчав в середньому на 2,32 грн/л. Зокрема за останній тиждень ціни виросли на 27 коп./л.

При цьому оптові ціни зросли на 3,86 грн/л. Про це повідомив аналітик Артем Куюн, йдеться в публікації "Сегодня". Це відбувається на тлі поступового подорожчання бензину і дизпалива.

Ціна автогазу на АЗС

"Ми бачимо значний потенціал до подорожчання, який поступово вибирається. Але мав місце ажіотаж серед оптових покупців, тому темпи зростання виявилися більшими, ніж могли б бути. Потім ситуація стабілізувалася, і на минулому тижні ми побачили підвищення всього на 27 коп./л, тобто темпи зростання цін на автогаз впали за тиждень практично втричі", – пояснив Куюн.

Скільки коштує газ на АЗС

Середня ціна по Україні – 10,65 грн/л (подорожчання на 27 коп./л), найвища – в Одеській області – 11,05 грн/л (подорожчання на 46 коп./л), найнижча – в Чернігівській області – 10,29 грн/л (подорожчання на 12 коп./л).

Луганщина поступилася Одещині "пальмою першості" за ціною на скраплений газ, але і там він дешевше всього на 4 коп./л – 11,01 грн/л. Тільки в цих двох областях ціна літра газу вище 11 грн.

У Києві вартість газу – 10,63 грн/л (+35 коп./л).

Ціна на газ на АЗС "Сегодня"

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в травні через обвал цін на нафту різко впали ціни на паливо. При чому така тенденція спостерігається день у день.

У Болгарії створять національну нафтову компанію, щоб забезпечити більшу конкуренцію серед АЗС. Це може витіснити російську компанію Lukoil Bulgaria, яка контролює 70% ринку палива країни.

В Україні під час карантину масово повернулися до роботи нелегальні АЗС, з якими влада активно боролася в кінці 2019 року.

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