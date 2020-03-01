На пенсію зможуть вийти не всі: в Україні в 2021-му знову посилять правила

В Україні в 2021-му на пенсію в 60 років зможуть вийти тільки ті, хто має 28 років стажу. Таким чином, мінімальна вимога збільшиться ще на 12 місяців.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.Так, в Україні поетапно підвищується вимога для виходу на пенсію в 60 років. У 2020-му це 27 офіційно відпрацьованих років. а в 2021-му – вже 28 років. В 2028-му кордон збільшиться до 35. Що це означає? Наприклад, якщо вам зараз 40 років, у вас вже має бути мінімум 15 років стажу.

Є три "двері". Перша – зовсім залишитися без пенсії. Таке майбутнє загрожує тим, хто офіційно не має і 15 років стажу. Друга – вийти на пенсію в 63 роки. Зараз для цього потрібно від 17 до 27 років стажу, а в 2028-му (останній етап підвищення вимоги) – від 25 до 35 років.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2020-му довше доведеться працювати тим, хто має до 27 років стажу, а також жінкам, що народилися після 1 жовтня 1960-го.

Зовсім скоро частина українців, які отримують допомогу від держави у вигляді пенсій, субсидій, допомог, стипендій та іншого, можуть позбутися бюджетних виплат. Це пов'язано з тим, що в Україні проведуть масштабну перевірку на законність отримання держдопомоги.

Економіст Віктор Скаршевський зазначив, що верифікація соціальних виплат в Україні не є чимось новим, вона проводилася з 2016 року до жовтня 2018 року, коли Конституційний суд України заявив, що Міністерство фінансів отримало доступ до особистих даних громадян.

Підвищення пенсійного віку в Україні неминуче, а дефіцит Пенсійного Фонду за наявних параметрів системи не зникне ніколи. Про це повідомила голова парламентського Комітету з питань соціальної політики Галина Третьякова.

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