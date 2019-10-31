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31 жовтня • оновлено в 15:21
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На Миколаївській митниці влаштували обшуки: стали відомі подробиці

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Співробітники СБУ і ДБР у четвер, 31 жовтня, влаштували обшуки на території Миколаївської митниці. Вони пов'язані з порушеннями при оформленні ввезення мінеральних добрив.

"Керівництво Миколаївської митниці ДФС вітає слідчі дії Служби безпеки України та Державного бюро розслідувань, які відбуваються на території митниці та які пов’язані з порушеннями при оформлені ввозу мінеральних добрив", – повідомила пресслужба Миколаївської митниці ДФС в Facebook.

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Місце
Україна
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