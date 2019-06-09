На межі зриву: країна ЄС завдала удару по газопроводу Путіна

Уряд Данії поки не дозволилв прокладку газопроводу "Північний потік-2" в своїх територіальних водах, що може перешкодити запуску російського проекту в намічений термін.

Як повідомив колишній канцлер Німеччини, голова ради директорів оператора будівництва газопроводу Nord Stream 2 Герхард Шредер, датчани можуть істотно перешкодити планам Росії, передає Reuters.

"Північний потік-2 - це той проект, який може бути введений в експлуатацію вже в кінці року. Але є проблема - це, очевидно, політика Данії. Це пов'язано з політичним тиском США", – зазначив він.

Шредер також додав, що вибори в поточному році в Данії можуть змінити ситуацію і дозволити закінчити укладання трубопроводу в термін.

Володимир Путін Донпрес

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна має шанс укласти новий транзитний контракт з Росією на своїх умовах. Завдяки тому, що Данія не дала дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2", РФ доведеться домовлятися з українським "Нафтогазом".

Також Герхард Шредер, заявив, що основною причиною затримки з будівництвом російського газопроводу в обхід України "Північний потік-2" є тиск США на Данію.

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