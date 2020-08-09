На Донбасі створять вільну економічну зону: Шмигаль розкрив переваги для бізнесу

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль ініціював роботу над створенням вільних економічних зон у Луганській, Донецькій та Херсонській областях на лінії розмежування.

В інтерв'ю "Радіо Свобода" прем'єр пояснив, що йдеться про зони пріоритетного розвитку.

"Що стосується створення привабливих умов для бізнесу (я навіть не кажу зараз, що інвесторів), який прийде на території, які сьогодні тимчасово окуповані, який прийде на території, які сьогодні знаходяться біля лінії розмежування, ми маємо кілька напрямків.

Тобто це, звичайно ж, і податкові пільги, певні преференції з точки зору започаткування та ведення там бізнесу", – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що розробити і представити конкретні кроки реінтеграції тимчасово окупованих територій належить Мінекономіки спільно з Міністерством реінтеграції. Як сказав прем'єр, це буде відкрита інформація.

"Це і стратегія і той шлях, який повинен дати можливість оживити ці території з точки зору бізнесу, створення робочих місць, наповнення місцевих бюджетів", – підкреслив Шмигаль.

Він додав, що його уряду "випала честь" завершити реформу децентралізації.

"Починали не ми, але дуже важливий момент – багато хто сумнівався і не вірили. Всі ОТГ освічені, райони утворені. Донецька та Луганська області також розділені на відповідні об'єднані територіальні громади", – сказав прем'єр-міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Денис Шмигаль заявив, що Україна готова забезпечувати людей в анексованому Росією Криму прісною водою в разі гуманітарної катастрофи.