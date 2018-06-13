На догоду МВФ: українцям готують чергові "сюрпризи" з тарифами і субсидіями

В рамках виконання вимог МВФ найближчим часом в Україні може з'явитися нова система перевірки отримувачів субсидій. Крім того, планується "розбити" тарифи на газ та опалення і підвищити тариф на газ.

Як писав у своєму матеріалі OBOZREVATEL, в зв'язку з поділом тарифів на опалення і газ, українцям доведеться цілий рік платити за "розподіл" енергоресурсів на основі потужності.

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За розподіл споживачі платять і зараз, але розмір цієї плати прив'язаний до обсягів. Якщо не користуватися газом і теплом, то і за розподіл платити не потрібно. А чим більший об'єм споживання, тим вища плата за розподіл.

У МВФ з такою методикою не згодні. У вже прийнятих законах "Про ринок газу", "Про житлово-комунальні послуги", методиці НКРЕКУ визначені нові підходи. Абонентську плату потрібно вносити цілий рік, а її розмір має бути фіксованим. Тобто, за газ доведеться платити, навіть якщо їм не користуєтеся, а частину від чинного тарифу на опалення доведеться платити цілий рік.

Вартість газу вирівняють відповідно до імпортного паритету. "Ввести тимчасовий механізм автоматичного коректування роздрібних тарифів на газ і опалення на шестимісячній основі в разі, якщо тарифи відрізняються на 10% або більше від рівня повного покриття собівартості (на основі імпортних цін ...)", - йдеться в підписаному меморандумі.

Нагадуємо, що якщо тариф на газ в Україні збільшити до рівня імпортного паритету, то кубометр подорожчає з 6,9 до 11,43 грн.

Остаточне рішення про те, як переглянуть вартість газу для українців, Кабінет міністрів має прийняти вже через кілька місяців. Повноцінно нові тарифи можуть зпрацювати з жовтня 2018 року.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, що в Україні субсидії на оплату житлово-комунальних послуг будуть отримувати тільки сумлінні платники спожитої послуги. Житлова субсидія призначається з початку опалювального (неопалювального) сезону за умови документального підтвердження сплати заборгованості або укладення договору про її реструктуризацію або оскарження заборгованості в судовому порядку. За наявності заборгованості за спожиті послуги більш ніж за 2 місяці субсидія на електроенергію не буде нараховуватися.

Українців, які отримують субсидії, будуть відвідувати інспектори, які будуть оцінювати матеріальний добробут субсідіантів.