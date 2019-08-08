Домовилися із Зеленським: на ArcelorMittal владнали конфлікт із СБУ

Компанія "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР) домовилася про розморожування інвестиційного проекту на $150 млн, який зупинився після обшуків СБУ.

Про це повідомляють у пресслужбі компанії. Її топменджери зустрічалися з президентом України Володимиром Зеленським, а днями проводили переговори з представниками Офісу президента.

"Компанія отримала можливість продовжити реалізацію інвестиційного проекту з будівництва комплексу відділення безперервного розливання сталі (МБЛЗ-2,3). Зокрема, відновлено пуско-налагоджувальні роботи, які були зупинені після проведення співробітниками СБУ обшуку 20 липня в рамках розслідування кримінальної справи за статтею 441 КК ("Екоцид")", – кажуть в АМКР.

Там заявляють, що один із пунктів домовленості з владою – у найближчі 5 років інвестувати в модернізацію підприємства понад $1,8 млрд. Це дасть можливість скоротити викиди в атмосферу на 50-55%.

СБУ на АМКР виявила перевищення радіації

Як повідомляв OBOZREVATEL, у суботу, 20 липня, на "ArcelorMittal Кривий Ріг" прийшли співробітники СБУ з обшуками. У пресслужбі компанії повідомили, що стосовно них відкрито кримінальне провадження за фактом екоцид.

22 липня в. о. глави СБУ Іван Баканов звинуватив менеджемент "ArcelorMittal Кривий Ріг" у недбалому використанні інвестицій його власника Лакшмі Міттала і розповів, що на машині безперервного лиття заготовок №3 було виявлено перевищення допустимого рівня радіації.

У відповідь на заводі "ArcelorMittal Кривий Ріг" після обшуків СБУ заявили, що її співробітники неправильно вимірювали радіацію. Тоді як рівень випромінювання не перевищує норму.

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