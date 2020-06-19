Комітет Ради погодив виділення МВС 2,6 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19

Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС із Фонду боротьби з коронавірусом.

Про це повідомила депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова. За її словами, проти голосував народний депутат Володимир Цабаль, 2 члени комітету утримались та 16 проголосували "за".

Втім, це ще не означає, що МВС отримає гроші. Це рішення ще повинна розглядати Верховна Рада і не факт, що вона його підтримає.

Бюджетний комітет Ради виділив МВС 2,6 млрд грн (Facebook Олександри Устінової)

Бюджетний комітет Ради виділив МВС 2,6 млрд грн (Facebook Олександри Устінової)

Скільки кому збираються дати грошей

Устінова опублікувала таблицю із фінансово-економічними розрахунками МВС щодо потреб в додаткових коштах:

Нацгвардія – 125,1 млн грн;

Прикордонна служба – 103,7 млн грн;

ДСНС – 51,3 млн грн;

Національна поліція – 2 млрд 249 млн грн.

Таблиця з розрахунками потреб МВС у додаткових коштах (Facebook Олександри Устінової)

"Для вашого розуміння МВС порахувало так: ЗП + 50% кожному другому поліціянту. Як рахують лікарям: ЗП + скільки годин відпрацював з ковідними хворими. Подаєш головному лікарю, той в Національну службу здоров'я України. Зрозуміло, що обіцяних 300% не вийде ні в кого", – написала Устінова.

"За весь час на лікарів разом з ліками витратили 1,6 млрд грн. А поліціянтам, які луплять людей на вулиці – 2,6 млрд забрати хочуть. Всього надбавки за весь час отримали 12 тисяч лікарів, і хочуть виплатити 67 тисячам поліціянтів", – підсумувала депутатка.

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